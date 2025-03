Filtran supuesto audio del nieto de Maribel al DIF: 'la quiero, pero no mucho'

Ciudad de México.–Luego de que José Julián, nieto de Maribel Guardia, fue entregado el pasado sábado a su madre Imelda Tuñón, a través de las redes sociales ha comenzado a circular nuevos detalles sobre el caso, ahora salieron a la luz supuestos audios del menor de edad donde habla del pleito entre las dos famosas, declaraciones que habría hecho al DIF.

Fue en el programa de espectáculos "En Shock" donde se compartieron partes de las declaraciones que dio el menor, quien aseguró que Maribel Guardia no le "gritaba" ni le "pegaba". Posteriormente relató que tuvo que faltar unos días a la escuela por el pleito legal que enfrenta a su madre con su abuelita.

De acuerdo con la filtración, José Julián Figueroa se sintió bastante triste por no poder vivir junto a su mamá, Imelda Garza Tuñón, sin embargo, su abuelita, Maribel Guardia le habría dicho que todo se iba a solucionar y pronto podría volver a vivir con su madre.

"Sintió tristeza porque no estaba con su mamá, pero su abuelita le dijo que todo iba pasar y que iba a volver con su mamá", habría declarado el menor.

Una de las supuestas declaraciones del pequeño que más llamó la atención fue aquella en la que dijo que Maribel Guardia "lo molestaba" por hacerle muchas preguntas. El pequeño Julián Figueroa aseguró que quiere mucho a su abuelita, pero no tanto como a su mamá, con quien desea vivir.

"Que no quiere mucho a su abuelita porque lo molesta, bueno, le pregunta mucho. Que quiere a su abuelita, pero no mucho, no como quiere a su mamá. Que quiere vivir con su mamá", señala otra parte del texto.