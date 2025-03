Galilea defiende a su novio tras críticas por haberla dejado caer de carro

Ciudad de México.– Galilea Montijo hace horas llamó la atención después de que se grabó el momento en que la famosa tuvo un bochornoso momento cuando tropezó y cayó de las escaleras de un carro alegórico en su participación en el carnaval de Mazatlán, Sinaloa. Debido a ello fue su novio Isaac quien recibió las críticas, pues aseguraron que hizo muy poco o nada para evitar la caída.

Y es que muchos lo señalaron como el responsable del accidente que sufrió la famosa conductora de Hoy; mientras algunos consideran que no le brindó el soporte necesario, otros criticaron su reacción porque se soltó a reír en lugar en ayudar a su pareja a levantarse.

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, la presentadora reapareció en su cuenta oficial de Instagram para agradecer las muestras de cariño que recibió del público que asistió al carnaval de Mazatlán y defendió a su novio tras las críticas que recibió por "dejarla caer".

“Cuando me iba a bajar (del carro alegórico) para subir al carro que nos iba a traer al hotel, nada, pues se me atoró el vestido en el tacón, resbalé (...) pero tenía a lado a mi lord que alcanzó a detenerme para que la caída no fuera más aparatosa”, explicó.