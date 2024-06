"The Acolyte", la nueva serie basada en el universo de "Star Wars" y con la cual Disney pensaba redimir el fracaso de sus anteriores producciones como "Ahsoka", "Obi‑Wan Kenobi" y la última temporada de "The Mandalorian", parece que no ha despegado de la mejor manera y podría pronto precipitarse hasta el suelo, al menos así lo es para muchos miembros de su fandom.

La serie propone algo novedoso, es decir, ya no está basada en los personajes clásicos de los Skywalker, sino que buscaba explorar el nacimiento del Lado Oscuro en la galaxia, durante la época de la llamada Antigua República, pero no ha terminado por cuajar en algunos de sus seguidores más asiduos, quienes han visto con recelo esta nueva narrativa.

Creada por Lesley Headland, "The Acolyte" al menos ha tenido un respiro por parte de la crítica, quienes han visto con buenos ojos que Disney se arriesgue a hacer algo más y dejar de lado el ya muy estirado universo de los personajes que de alguna manera conectan directa o indirectamente con las primeras dos trilogías.

La calificación que ha dado el sitio Rotten Tomatoes ha sido de un 96 por ciento de aprobación, pero también hay aspectos que se pueden mejorar, como señalan algunos sitios dedicados a la crítica de producciones de serie o películas. Principalmente apuntan a mejorar la médula narrativa de la historia, que se cree una verdadera conexión con de los nuevos personajes con su audiencia, una tarea complicada cuando se tienen décadas y décadas de Skywalker y allegados.

La nueva serie la puedes disfrutar a través de la plataforma Disney+ y se estrenó el pasado 4 de junio.