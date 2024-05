Taylor Swift vuelve a la cima en top 10 de la mano de Post Malone

Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

México

1.- “Fortnight” – Taylor Swift, Post Malone.

2.- “I like the way you kiss me” – Artemas.

3.- “Beautiful Things” - Benson Boone.

4.- “Puntería” – Shakira, Cardi B.

5.- “End of Beginning” – Djo.

6.- “Abril” – Reik.

7.- “Lose Control” - Teddy Swims.

8.- “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)” - Ariana Grande.

9.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.

10.- “Texas Hold ’Em” - Beyoncé.

(Fuente: Los 40 Principales)

Argentina

1.- “Buenos Aires” – Tini.

2.- “Puntería”- Shakira, Cardi B.

3.- “Kapun” - Diego Torres, Carlos Vives.

4.- “Plis”- Camilo, Evaluna Montaner.

5.- “Contigo” - Karol G, Tiësto.

6.- “Doctor (Work it out))” - Miley Cyrus, Pharrell Williams.

7.- “Faltas tú” – Morat.

8.- “Training Season” - Dua Lipa.

9.- “Madrid City” - Ana Mena.

10.- “Ojos verdes” - Nicki Nicole.

(Fuente: Los 40 Principales)

Chile

1.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ.

2.- “Contigo” - Karol G, Tiësto.

3.- “Enrolar” - Kidd Voodoo, DrefQuila.

4.- “Obsessed” - Olivia Rodrigo.

5.- “Puntería”- Shakira, Cardi B.

6.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.

7.- “El amor de tu vida” - Gino Mella, Jairo Vera, Best.

8.- “Beautiful Things” - Benson Boone.

9.- “Yes, And?” - Ariana Grande.

10.- “Karma” - Taylor Swift.

(Fuente: Los 40 Principales)

Colombia

1.- “Beautiful Things” - Benson Boone.

2.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.

3.- “Si sabe FERXXO” – Blessd, Feid.

4.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ.

5.- “La diabla” – Xavi.

6.- “Cuál es esa” – Feid, Pirlo.

7.- “Klkntoki” – Nath, Pirlo, Cheztom.

8.- “Alakran” – Feid.

9.- “La ranger” - Sech, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Dímelo Flow, Myke Towers.

10.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid.

(Fuente: Los 40 Principales)

España

1.- “Lose Control” - Teddy Swims.

2.- “1000 cosas” - Lola Índigo, Manuel Turizo.

3.- “Beautiful things” - Benson Boone.

4.- “La falda” - Myke Towers.

5.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.

6.- “Contigo” - Karol G, Tiësto.

7.- “Puntería” – Shakira, Cardi B.

8.- “Olvidé olvidarte” - Marlon y Álvaro de Luna.

9.- “La_original.mp3” – Emilia, TINI.

10.- “Texas Hold ‘Em” - Beyoncé.

(Fuente: Los 40 Principales)