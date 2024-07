Maryfer Centeno analiza foto de boda entre Nodal y Ángela

Ciudad Juárez.– Ángela Aguilar y Christian Nodal dieron la sorpresa al tener su matrimonio en una ceremonia exclusiva en una antigua hacienda en Morelos.

Una de las opiniones más esperadas fue la de la grafóloga Maryfer Centeno, quien en sus redes sociales habló sobre una de las fotografías publicadas de la tan hablada boda.

En la foto se puede ver a Pepé Aguilar con un traje y del brazo de su hija Ángela, la cual viste de blanco en lo que se supone es su boda con el cantante Christian Nodal.

“Dicen que es para un video, pero cuando yo vi el lenguaje corporal de Pepe Aguilar es una mirada tierna, se ve conmovido, un poco tenso por eso está la mano en forma de puño”.

Para la experta esto demuestra la unión que hay entre padre e hija, y también ve en Ángela seguridad y felicidad por la decisión de contraer matrimonio con el famoso cantante de regional.

“Pero ves a Ángela Aguilar muy segura con el mentón levantado, muy contenta con este vestido lleno de encajes, demostrando sensualidad, fuerza y llega muy unida a su papá, aquí está fundada en un abrazo a su papá” Así mismo habló sobre las críticas que les han llegado a ambos y de quienes no les auguran buen futuro, asegurando que no conocemos lo que pasará y que puede que duren más de lo que nos esperamos.

“Entiendo lo que dicen que no duran, no lo sabemos, está la otra teoría que es para tirar polémica, pero no creo que lo necesiten”.