Tachan a Karely Ruiz de miserable por pedir a fans regalos para su bebé

Ciudad Juárez.– Karely Ruiz está cada vez más cerca de tener a su bebé en brazos, por lo que usando sus redes sociales decidió que sería una buena idea abrir una mesa de regalos para que todos sus seguidores le hicieran llegar lo que quisieran para su niña, sin embargo, más allá de reacciones positivas, cientos de internautas la tacharon de miserable, ya que a pesar de que gana millones de pesos al mes, pidió aún más dinero a sus fans.

"oigan, qué onda con esa gente que me está diciendo hambreada, que porque puse la lista de regalos. Créanme que no lo necesito, pero mis fans son tan lindos, buenos conmigo, que me quieren regalar algo, le quieren obsequiar algo a la niña y es súper bien recibido", escribo la famosa como reacción ante las críticas.

Pero no sólo eso, agregó que ella no veía nada de malo crear dicha lista de regalos, pues no le estaba haciendo daño a nadie.

“Nada les embona, pero no pase algo, porque luego, luego de ‘ayuda acá, Karely’, ahí se les olvida, ahí no hay hate para Karely. Gracias a Dios me va súper bien y mi hija va a tener todo, ya tiene todo, pero no le veo el problema, pero la gente siempre tira, qué envidiosos”.

Instagram

Ante la ola de comentarios de odio, Ruiz decidió mejor cancelar dicha mesa de regalos para evitar problemas con los internautas, lo cual explicó en sus redes sociales.

“Bebés, saben qué, muchas gracias por todo pero mejor la lista de regalos se cancela, ya andan todas diciendo que eso no le va a servir, que no sé qué, mejor así, ya yo le compro todo a mi reina. Ya les quiero mostrar su cuarto y todo lo que he comprado.