'Spider-Man 4' de Tom Holland ya tiene fecha de estreno

Los Ángeles.- Tom Holland se prepara para volver a ponerse el traje de Spidey. La cuarta entrega de la exitosa serie se estrenará en julio de 2026, según anunció Sony Pictures el viernes.

Daniel Destin Cretton, más conocido por dirigir Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos de Marvel, también ha firmado para dirigir la película aún sin título. Cretton había sido previamente elegido para dirigir Avengers: Kang Dynasty, pero abandonó el proyecto, que luego fue reimaginado como Avengers: Doomsday, a fines del año pasado.

Jon Watts dirigió las tres películas anteriores de Spider-Man dirigidas por Holland. Juntas, “Spider-Man: Homecoming”, “Spider-Man: Far From Home” y “Spider-Man: No Way Home” han recaudado más de 3 mil 900 millones de dólares a nivel mundial.

Holland dijo recientemente a “Good Morning America” que la idea de la cuarta película “es una locura”.

"Es un poco diferente a todo lo que hemos hecho antes, pero creo que los fanáticos realmente responderán a ello", dijo Holland.

El estudio afirmó que el estreno en cines será el 24 de julio de 2026. A principios de esta semana, Holland dijo durante una aparición en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” que planean filmar el próximo verano.