Maribel Guardia revela entre lágrimas que teme no volver a ver a su nieto

Ciudad de México.– La actriz tica Maribel Guardia continúa en su batalla con Imelda Tuñón por presunta violencia familia en perjuicio del hijo de Julián Figueroa, ahora la famosa hizo una revelación entre lágrimas, al asegurar que teme no volver a ver a su nieto luego de las disputas entre las dos mujeres.

Maribel Guardia fue interceptada por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para cuestionarla sobre el caso, principalmente de las acusaciones de presunta falsificación de la firma de su hijo Julián Figueroa en su testamento y la presunta infidelidad de su esposo, Marco Chacón, con Imelda Tuñón.

Sin profundizar en detalles, la actriz aseguró que el testamento es verdadero y negó que su esposo tuviera un interés romántico con su nuera.

En ese mismo encuentro con la prensa, la actriz aseguró que su único interés al levantar una denuncia en contra de su nuera era cuidar la integridad y seguridad de su nieto, no el escándalo que se desató y en el que actualmente ambas están envueltas.

“De verdad odio estas cosas. Si hice esto fue por el niño, lo único que quiero es la seguridad y la protección del niño, que esté bien aunque sea probable que no lo vuelva a ver nunca más, espero que algún día, que él crezca, me busque, si Dios me da vida”, comentó.

Respecto a la supuesta reunión que Imelda Tuñón estaría arreglando para que ella pueda convivir con en el menor en el marco del Día de las Madres, dijo:

“El niño no tiene por qué pasar el Día de la Madre conmigo, yo tuve un hijo maravilloso, que físicamente ya no está, está en mi corazón y vive conmigo hasta el día que yo me muera, pero entiendo que yo ya no tengo hijos; José Julián es mi nieto, lo amo con toda mi alma, pero no tiene por qué estar conmigo el Día de la Madre”.