'Soy buena persona'; Lapizito se defiende de acusaciones de maltrato a sus ex

Ciudad de México.- Las recientes declaraciones de sus exparejas han provocado que Lapizito saliera a defenderse luego de los señalamientos de violencia física y psicológica hacia Fer Durán y Ana Cisneros.

Fer Durán, influencer, dio a conocer hace un par de meses el tormentoso noviazgo que mantuvo con el comediante Lapizito, quien en repetidas ocasiones la maltrató física y verbalmente; ahora la joven mostró las pruebas de esto.

A través del podcast 'Un tal Fredo' es que la joven dio sus testimonio sobre estos hechos, donde relató cómo inició la violencia con el hermano de "Gomita".

Tras estas declaraciones, Ana Cisneros también compartió su experiencia por medio de una publicación en Instagram, donde habló sobre la relación que vivió a lado del comediante, después de que Durán acusó a 'Lapizito' de ser presuntamente un violentador.

Derivado de la información proporcionada anteriormente, 'Freddy' pudo hablar al respecto de esas acusaciones en el podcast titulado 'Acá Entre Nozz', en donde aseguró que todo lo que se decía de él era una completa mentira y las imágenes que se compartieron fueron alteradas con photoshop.

Además, aseguró que nunca podría atacar a una mujer de manera física o verbal, pues él ha estuvo defendiendo a su mamá de dichos actos en algún momento. Por otra parte, dijo que no sabe si se va tratar de algún chantaje, pues revela que la relación conluyó hace un par de meses porque él no quería ser papá.

"La gente no me conoce, la gente sabe que existe el photoshop y las cosas se pueden manipular, yo lo he hecho para mis fotos y se usa para hacer las cosas más exageradas ¿Cómo voy a maltratar a una mujer cuando yo defendí a mi mamá de maltratos? La relación terminó porque yo no quería ser papá. No se si es chantaje pero estaba enamorado y no era la manera de mantener la relación [...] Yo no he visto nada, le di vuelta a la página desde hace tiempo, yo me siento bien. La gente que me conoce desde hace años, sabe quien soy [...] No soy la persona que están diciendo en las redes sociales".