'Solo hay 2 famosos ahí'; Luisito Comunica le tira a LCDLF

Luisito Comunica volvió a ser tendencia luego de que diera su opinión sobre uno de los programas más importantes de la televisión en los últimos años, pues además mencionó la razón por la que no fue incitado, algo que molestó a muchos fanáticos de la Casa de los Famosos México.

Y es que no es de sorprender que uno de los creadores de contenido más importantes de México, así como uno de los más polémicos de todo el país, haya dado su opinión de uno de los realities que tuvo una enorme fanaticada esperando a ver qué pasaba con el “Team Mar” y "Team Tierra”.

Todo sucedió en el podcast más escuchado de México, como lo es La Cotorrisa, en uno de sus famosos anecdotarios, en donde tuvieron la oportunidad de hablar de “La Casa de los Famosos México”, donde Luisito Comunica, Slobotzky y Ricardo Pérez hicieron hasta bromas de lo que pasó en el reality show.

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre “La Casa de los Famosos”?

Fue en “La Cotorrisa” que Luisito Comunica habló sobre lo sucedido con el reality show, pues afirmó que no participará en uno de estos programas donde meten a un montón de estrellas a convivir en un espacio, pues, según el creador de contenido no siempre cumplen con lo que prometen y no invitan a verdaderos famosos a participar en un reality llamado “La Casa de los Famosos”.

"Hay rumores de que a los grandes los cierran, de que a melón por semana o medio melón... Pero en realidad es un wey al que le pagan mal y que la neta, ¿quién sabe quién verg* es? Por ejemplo (Sian se refiere a Slobotzky), de quien nunca había escuchado nombre en mi vida. ¿La casa de los Famosos? No mames, como dos son famosos ahí, es "La Casa de los medio sé quién eres, medio lo vi en un tiktok"", dijo el creador de contenido.

Además de que en el mismo podcast mencionó que tampoco trabajó con uno de los creadores de contenido más grandes del mundo, como lo es Mr. Beast quien recientemente realizó un supervideo con los creadores de contenido más importantes de todo el mundo donde ellos pusieron a competir por un premio millonario.

“Los panas hispanos que fueron salieron como 3 segundos, al final le regalaste todo, viajaste a otro país, sales unos segundos y todo el video son los gringos que traen views, no voy a otro lado a que me peluseen y me ninguneen”, dijo Luisito Comunica.

Por lo que nos ha quedado claro que para el creador de contenido es muy difícil llenarle el ojo en cuanto a proyectos, algo que no sorprende, pues el mexicano es uno de los creadores de contenido más importantes de Latinoamérica con sus videos de viajes por todo el mundo.