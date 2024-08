'Sin Wendy no hubiera quedado en 2do lugar'; Adrián Marcelo se burla de Nicola

Ciudad Juárez.– Adrián Marcelo volvió de nueva cuenta a ser el ojo de la atención, ahora después de que dentro de "La Casa de los Famosos" aprovechó para burlarse de los participantes de la primera temporada, la crítica más dura fue en contra de Nicola Porcella, a quien acusó que no hubiera quedado en segundo lugar del reality si no hubiera sido gracias a su amiga Wendy Guevara.

Mientras estaban haciendo ejercicio, Adrián Marcelo se comenzó a burlar de los habitantes de la primera temporada. Entre los famosos a los que les tocó broma fueron Nicolla Porcella, Marie Claire, Sergio Mayer, Emilio Osorio, entre otros.

La primera víctima fue el hijo de Niurka, de quien bromeó por haber quedado en quinto lugar de la primera temporada ya que no contaba con una gran base de seguidores.

"Hola, soy Emilio Marcos y no supe cómo quedé en segundo lugar", dijo.

El segundo fue el conductor Paul Stanley, uno de los habitantes que salió en las primeras semanas; "Hola, soy Paul Stanley y no sabía que esto iba a ser tan difícil".

Otra que pasó por las burlas de Adrián Marcelo fue Raquel Bigorra, que al igual que Paul, su paso por el reality fue muy corto.

"Hola, soy Raquel Bigorra y aunque tú no lo sabes sí estuve en la temporada pasada de La Casa de los Famosos".

También le tocó a Nicolla Porcella. Él fue uno de los participantes más queridos de la primera temporada gracias a su gran conexión con Wendy Guevara. A propósito, Marcelo dijo que fue gracias a Guevara que ha logrado todos sus éxitos en la televisión.

"Soy Nicolla Porcella y sin Wendy no habría quedado en segundo lugar y si no se hubiera enamorado de mí no estaría en 'Hoy' ahorita", bromeó.

También, Adrián revivió una de las polémicas más recientes de la conductora Sofía Torres, quien hace unos meses fue duramente criticada por burlarse de Lucerito Mijares en televisión nacional.

"Hola, soy Sofía Torres y mi mayor error no fue haberme cambiado de cuarto, fue criticar a la hija de Lucero y Mijares".

Finalmente, se lanzó contra Sergio Mayer quien también habría sido señalado por algunos asuntos con los contratos; "Hola, soy Sergio Mayer y por qué no me firmas aquí y me das el 30 por ciento de tu porcentaje", terminó.