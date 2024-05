Silvia Pinal, la primera en sospechar que Apolo no era su nieto: Enrique Guzmán

La polémica por la paternidad de Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, sobre el pequeño Apolo, aún continúa. Ahora el intérprete de "Payasito" aseguró durante una entrevista que fue Silvia Pinal, la primera actriz, quien comenzó a sospechar que el niño no era su nieto biológico.

“Yo no sé de dónde sacó Luis Enrique porque… la primera fue Silvia, que dijo ‘yo nunca he tenido una nieta tan chinita, tan negrito como este pinch* niño’… [eso dijo] Silvia Pinal cuando lo conoció (...) entonces yo luego [me cuestioné] ‘¿de dónde tiene tan chinito el pelo?, también me parece raro, entonces yo creo que Luis Enrique oyó que le tocaban el timbre y entonces se mandó a hacer la prueba, salió negativa", contó Enrique Guzmán, por lo que sus palabras generaron polémica entre los internautas, principalmente por la supuesta manera en que Silvia habló del pequeño Apolo.

Sobre el proceso que lleva Luis Enrique en contra de Mayela Laguna, quien solicitó se nueva cuenta cancelar la prueba de ADN en el pequeño, el famoso aseguró que su hijo está dispuesto a cumplir con la ley, pero Mayela se lo ha impedido.

Mientras los colaboradores de la ‘Reina del radio’ le cuestionaban si él sabe quién presuntamente es el verdadero padre, Don Enrique replicó: “No sabemos, porque tiene que salir el cabr*m… [Luis Enrique] no es, ya se hizo su prueba”.