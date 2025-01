'Siempre te quieres victimizar'; Marlon arremete vs Wendy y la acusa de acoso

Ciudad de México.– El modelo e influencer Marlon Colmenarez, quien en algún momento fue una de las amistades más cercanas de la "Perdida" Wendy Guevara, de nueva cuenta volvió a reavivar su polémica con la influcencer originaria de León, Guanajuato, con quien ha marcado distancia.

Ahora el joven acusó a Wendy Guevara de acoso a través de sus redes sociales después de que su examiga hizo algunos comentarios sobre él a través de en vivos en Instagram y TikTok.

Y es que aparentemente, según lo que indicó Marlon en su video, ambos dejaron de tener comunicación, pero habían hecho un acuerdo para no hablar el uno del otro en los medios, algo que Guevara rompió al seguir hablando de su examigo.

"No, Wendy, así no. Siempre te quieres victimizar, siempre tú eres la buena. Eres la persona que tira la piedra y esconde la mano. Porque cuando quieres ser víctima eres víctima y cuando quieres ser mala, eres mala", acusó.

Marlon señaló que es "el malo de una historia mal contada" y destacó que a pesar de que ya no son amigos, en ningún momento actuó de manera violenta en contra de la creadora de contenido. "Yo no quería hacer en vivos, ella quería que yo a huevo saliera. Por qué siempre quieres victimizarte si eso no fue en lo que quedamos. Que yo te regañaba para que no hicieras en vivo es totalmente falso", compartió.

Y el hombre hizo énfasis en el hecho de que en varias ocasiones ella tuvo actitudes acosadoras hacía él; hecho que ocurrió en más de una ocasión.