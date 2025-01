'Sí estuvo mal'; Gala pide disculpa por haber ocultado relación con su mánager

Ciudad de México.– Gala Montes reapareció de nueva cuenta en sus redes sociales tras un descanso breve después de que recibió cientos de críticas en las redes luego de que salió a la luz que tenía una relación amorosa con su máganer Icho Van.

"Sí ando con Icho y con más personas. Icho y yo llevamos juntos mucho tiempo. Yo no había querido decir nada porque no quería que pasara esto; a mí no me gusta que se metan con mi gente. Icho y yo tenemos una relación abierta desde hace mucho", comentó en su momento Gala.

Tras la declaración cientos de internautas la acusaron de haberse colgado de la comunidad LGBT+ para hacerse de fama luego de que ella misma insinuaba una posible relación con Karime Pindter, además la señalaron por querer sabotear a Karime, por lo que comenzó una campaña para cancelarla.

Fue así que realizó una transmisión en vivo en la que habló sobre los hechos recientes:

"De pronto sí está bien fuerte el hate. Sales a defenderte y te critican. Todo el mundo puede llegar a insultar e insultar, entonces reaccionas y eres una loca. A veces pienso que no están viéndome 24/7, entonces no ven todo lo que está pasando y asumen ciertas cosas", sentenció.

Asimismo, admitió haber llegado a un punto de quiebre: “La verdad es que sí estuvo mal, dije cosas que… la neta estaba súper enojada. Ya saben como soy. Cuando alguien hace cosas por ti en los momentos cuando estás mal y quieres salir a defenderlo, pero tal vez no debí salir. Lo hice con la mejor de las intenciones, pero estaba enojada entonces dije cosas que no debí haber dicho”.

Concluyó pidiendo una disculpa por todo lo sucedido: “Yo siempre he sido súper agradecida con ustedes… me juzgaron por eso, pero al final se tegiversó todo y si se malinterpretó o lo dije de esa forma les pido una disculpa”.