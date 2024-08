Seguidores de Gomita la defienden de las críticas por sus acciones en 'LCDLF'

Ciudad de México.- El grupo #TeamGomitaOficial emitió un comunicado en redes sociales para defender a la influencer Aracely Ordaz de los ataques que ha recibido por sus acciones en el programa "La Casa de los Famosos México".

"Respetamos las opiniones de todos, pero nosotros conocemos su trayectoria, sabemos de su personalidad y su talento y no podemos quedarnos callados", se lee en el informe.

Los seguidores indicaron dijeron que el único error de Gomita fue no hablarle directo a una compañera sobre las actitudes que no le gustaban de ella. "Quién de ustedes no ha comentado mal de actitudes malas de alguien a sus espalda", dijo el grupo.

"Gomita no es perfecta, pero nos duele ver cómo algunas personas que decían ser sus 'amigos' le han dado la espalda y se han unido a esta cadena de críticas", expresó #TeamGomitaOficial

"Team Gomita no apoya a un famoso, apoya a un ser humano. Contigo hasta el final", agregaron los fans.

Gomita se queda sin mánager

La influencer Gomita se quedó sin mánager luego de que ha sido evidenciada de hacer trampa en el programa "La Casa de los Famosos".

A través de un comunicado la agencia FZ Management dio a conocer que puso fin a su relación laboral con ella.

La agencia informó que no están de acuerdo con las acciones y comentarios que ha hecho la influencer dentro del reality show.

"A través de este medio informamos que, después de una cuidadosa evaluación, nuestra agencia FZ Management ha decidido terminar su relación profesional con la influencer Araceli Ordaz 'Gomita'", se lee en el informe.

"Esta decisión se debe a que hemos identificado comportamientos, acciones y comentarios por parte de la influencer que no se alinean con nuestros valores y políticas de la empresa. En nuestra agencia, nos enfocamos no solo en brindar oportunidades laborales, sino también fomentar un ambiente de trabajo positivo, respetuoso e inclusivo".