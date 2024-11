'Se puso loco'; demanda abogada a Eduardo Yáñez por violencia de género

Ciudad de México.– La exrepresentante legal del actor Eduardo Yáñez reveló que demandó al famoso por violencia de género, y es que de acuerdo con la mujer, Yáñez tuvo un arranque de ira y comenzó a gritarle y decir un sinfín de palabras altisonantes, una actitud que el actor ha demostrado de manera pública, sobre todo con reporteros, en donde quedó evidenciado sus serios problemas para controlar su enojo y actuar con violencia física y psicológica.

La jurista dio detalles de la demanda en exclusiva al programa de televisión "De Primera Mano", donde aseguró que las acusaciones en contra del actor 64 años están relacionadas con actos de violencia de género y daño moral.

"Tuvimos una relación laboral que se fue llevando con un tema de una relación amistosa. Yo era su abogada, su asesora legal en el tema del departamento que estaba en disputa de Ernesto Alonso y de una ex empleada que lo había demandado", comenzó a explicar la abogada Mariana Gutiérrez.

Sin embargo, señaló que la relación dio un giro inesperado cuando fue víctima de agresiones verbales en un lugar público.

"Un día en el restaurante del Hotel Ritz Carlton fui sujeto de una bola de injurias y de malos tratos de él públicamente", relató.

La abogada agregó que, durante el incidente, hubo testigos presentes y describió cómo la situación escaló rápidamente.

"Le dije que ya no me gustaba cómo me estaba tratando, que yo no era como su asistente, con la que lleva años en una relación sentimental. Dicho por ella, no es algo que me esté inventando", especificó.

Fue entonces cuando la abogada se refirió al temperamento de Eduardo Yáñez, quien es conocido por sus arranques de ira. Al menos por lo que ha podido verse en varios episodios que fueron muy públicos ante las cámaras.

"Todos los medios saben que es una persona muy violenta, que no se controla, tiene un problema mental y se puso como loco a gritarme, pero unas majaderías que, porque estamos ante tu público, no me atrevo a decirlas", dijo Gutiérrez.

De concretarse, este caso podría abrir un nuevo capítulo en las controversias legales de Eduardo Yáñez, quien ya cuenta con un historial de incidentes de violencia que han afectado su carrera y reputación en la industria del entretenimiento.