'Se muerde las uñas que le quedan'; Adrián Marcelo explota contra Arath y Gala

Ciudad Juárez.– La Gala de Eliminación de este fin de semana dejó con un mal sabor de boca a Adrián Marcelo, quien fue líder de la semana pasada y por todo lo que ha transcurrido del reality parecía sentirse uno de los participantes más fuertes del reality.

Y es que esta eliminación pasada, donde Potro fue quien salió, un miembro del cuarto Tierra, Adrián parece haber sentido que no está tan fuerte como él pensaba y las estrategias que había estado preparando no han salido como esperaba, principalmente por la forma en que han estado contracaatacando Arath y Gala.

Todo comenzó durante el posicionamiento, Adrián Marcelo decidió hablar contra Arath de la Torre, a quien le comentó sentirse decepcionado e incluso lástima. “Estoy aquí y quiero que te vayas por pura empatía es difícil cuando se te cae un ídolo en la parte laboral. Siempre te admiraré pero conocerte en el plano personal me ha decepcionado profundamente”, dijo.

“Tú estudiaste dos años para ejercer de actuación, yo estudié cinco años la carrera de psicología para saber quién eres verdaderamente. Y lo que veo es que eres una bomba de tiempo. El viernes casi sufres un infarto donde estás conteniendo lo que está pasando, tus idas al confesionario, sabrá Dios a qué. Cada vez más constantes, tus aislamientos ni hablar de ellos y constantemente tienes que cerrar los ojos para contenerte de expresar lo que verdaderamente eres”.

De acuerdo al influencer, aplicó una estrategia para atacar a Arath, “Me habían hablado mucho de tener cuidado sobre tus actitudes iracundas, coléricas y sobre el difícil manejo del enojo que tienes. No había querido creer, pero lo que has hecho la incongruencia que incluso usaste a Sian para decirle que él no es así y después le nombras ‘Ceniciento’. Creo que en el fondo, me atrevo a asegurar que estás sufriendo y por empatía me gustaría que estés donde debes estar con tus seres queridos”, arremetió.

“Me das miedo, me produces un poco de tristeza y perdón por lo que voy a decir, pero hasta lástima”.

Nuevamente el regiomontano señaló que el actor y Gala Montes están “jugando la carta de la depresión”. A pesar de haberse disculpado varias veces, Adrián cayó en contradicciones criticando la salud mental y poniendo en tela de juicio la enfermedad que ambos habitantes padecen.

Por su parte, Arath de la Torre esperó a hasta que le tocara posicionarse para enfrentar al youtuber. “La gente que humilla y luego serán los humillados. Es muy interesante ver como todo un país entero te vio burlarte de una persona que no eligió una enfermedad”, señaló.

El youtuber asegura que los artistas intentan meterse en su mente y lo ofenden con comentarios pasivo-agresivos. No obstante, intentaron dejarle en claro que está equivocado. “Creo que estás paranóico”, aseguró Gala Montes.

Tras esta pelea, ahora el influencer aseguró a sus compañeros que esta semana comenzará a "jugar sucio" y empezar a generar contenido con chismes que le dijo Shanik, por lo que muchos comienzan a sospechar que empieza el declive del famoso dentro del reality.