Se le acabó el ‘Premio Mayor’: Carlos Bonavides ahora trabaja en la calle

Ciudad Juárez.- El actor Carlos Bonavides, conocido por interpretar al personaje Huicho Domínguez en la telenovela “El Premio Mayor”, vive momentos complicados, pues ya no es tomado en cuenta para proyectos televisivos y ha tenido que buscar el sustento en las calles.

¿Cómo se gana la vida el actor? En una entrevista declaró: “pongo un anuncio: ‘Sáquese un video con ‘Huicho Domínguez’ para saludar a su mamá o a su papá o a mentarle la madre a quien quiera'”.

A pesar de la situación complicada, Bonavides no se rinde y ha tocado puertas de producciones en busca de una oportunidad.

“Soy una persona que nunca se vence, siempre trabaja, no permito que me olviden, vengo y pido trabajo... vengo a ver a los productores y les pido trabajo, a veces me dan y a veces no me dan, pero no me venzo, yo lucho, soy un hombre de lucha”, dice el actor de 83 años.

El actor dice que su situación no es única, pues muchos de sus colegas de la tercera edad enfrentan el desempleo.

“Al mejor de los productores le digo que se acuerden de mí, que todavía estoy muy fuerte, que tengo mucha energía y que puedo hacer papeles de todos los géneros, no nada más soy cómico, manejo perfectamente el drama y el melodrama”, insistió el artista.