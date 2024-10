Sabine Moussier habla de su terrible diagnóstico médico; 'me estoy rompiendo'

Ciudad Juárez.– La actriz Sabie Moussier compartió con todos sus seguidores su mal pronóstico de salud que ha tenido luego de sufrir de dolores. Y es que durante la emisión de la tercera temporada de "Secretos de Villanas" abordó la situación delicada que ha tenido que enfrentar.

"Me encantaría compartir algo con ustedes para que sepan que la vida es hoy y mañana quien sabe... Yo he estado viendo doctores, neurólogos, reumatólogos, saben que me he estado rompiendo poco a poco... ahorita estoy a la mitad de varios diagnósticos, uno es algo neurológico o reumatológico en donde me tienen que sacar biopsias, y el otro es esclerosis múltiple", dijo la actriz.

La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que ataca primero al sistema nervioso y a la médula espinal. Tiene muchos síntomas distintos, “desde que empiezas a ver doble o falta de visión de un lado, debilidad, mucho dolor”, explicó Sabine.

“Hace como un año se me empieza a poner el cuello tieso tieso tieso, yo no entendía. Empiezo como a sentir como dormido, entumido y como hormigueo en las manos, pero es una sensación distinta. Entonces le hablo a mi hermano y me dice vete al hospital ahorita. Y le digo ‘no, espérate, ya es muy tarde ahorita’. Entonces me dan el teléfono de un doctor y me dice que voltee a los extremos y tal y que si sentía yo cierta cosa, que no me acuerdo que era... porque la memoria se me fue”, dijo la actriz.

Sabine Moussier aseguró finalmente que sus hijos son la mayor motivación que tiene en este difícil proceso. Y es que afirma que busca mantenerse fuerte y siempre valerse por sí misma para que sus hijos no tengan que padecer por ella.