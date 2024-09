Ricardo Peralta habla sobre su cancelación en MTV y sus seguidores falsos

Ciudad Juárez.– Ricardo Peralta fue el último eliminado de "La Casa de los Famosos México" y recién comienza a actualizarse sobre todo lo que ocurrió fuera del reality, después de estar por semanas desconectado de las redes sociales. Dos actualizaciones importantes por las que tuvo que darse cuenta fueron su pérdida de seguidores, además del incremento extraño de fans árabes, así como su cancelación de MTV debido a uno de sus comentarios.

Cuando aún formaba parte del cuarto Tierra, Ricardo Peralta platicaba con Gomita, una de sus aliadas y amigas más importantes dentro de la competencia. La comediante dijo que Karime era una rival muy fuerte, esto porque, en su juicio, tenía mucho apoyo por parte de la audiencia debido a que la gente la conocía por ser conductora de los premios MTV.

Ante esta situación, Ricardo Peralta desestimó el poder de los premios MTV, pues, en su opinión, no tenían la audiencia que Gomita creía: “Sí, pero ya nadie los ve. Los ven por todas las personas que van”.

Por ello, Ricardo Peralta también se encontró con Pablo Chagra y Shanik Berman para revivir sus polémicas. Por supuesto, tanto su relación rota con MTV como sus seguidores en redes, fueron temas que se tocaron en el programa de televisión.

Fue Shanik Berman quien sacó el tema y dijo: “Dijiste que los MTV no los veía nadie y te dijeron ‘no te preocupes, no nos vas a ver porque ya no vas a ir’”. Ante esto, Ricardo reaccionó con humor y contestó: “Me encantó, no pues no sé”.

Sobre el tema de los seguidores, Pablo Chagra soltó un par de bromas al respecto, mismas que Ricardo tomó con muchas tranquilidad. El conductor ironizó sobre los seguidores de otros países que de pronto aparecieron.