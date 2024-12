He sido un mono descarado toda mi vida: Robbie Williams

Nueva York.- Fue después de un estreno particularmente emotivo de la nueva película biográfica sobre su vida que Robbie Williams decidió que no podía ser “el tipo que llora” en cada proyección.

“Better Man”, que narra la vida de Williams, la estrella pop británica y ex cantante de Take That, puede afectarlo de manera diferente en diferentes momentos. El jet lag es un factor, al igual que quién está en el edificio. Una proyección con su banda, dice, fue “curativa”. Pero es lo suficientemente consciente de toda la emoción como para ponerse a la defensiva al respecto.

“En la vida real no lloro tanto”, dice Williams y luego sonríe. “Tienes una biografía (censurada) sobre ti y haces que el mundo diga: ‘Te he visto y te he escuchado’ y vengan a decirme cómo lidias con eso”.

¿Un giro inesperado? El Williams que se escucha en “Better Man” es el propio Williams, pero el Williams que se ve en la película es un chimpancé generado por computadora. Michael Gracey, quien dirigió el éxito musical de 2017 “The Greatest Showman”, tuvo la novedosa idea de que Williams recibiera el tratamiento de película biográfica en la pantalla grande, pero con un mono. Con la tecnología de captura de movimiento de Weta, el actor Jonno Davies reemplaza a Williams.

En "Better Man", que se estrenará en cines limitados el 25 de diciembre y se expandirá a nivel nacional el 10 de enero, se ofrece un giro convincente a la película biográfica musical , en parte porque sigue siendo un viaje con clasificación R a través de los altibajos del mega estrellato del pop.

Williams, quien conoció a un periodista el mes pasado durante una escala en Nueva York, también espera que esto amplíe su presencia en Estados Unidos, donde es notoriamente menos famoso que en Europa.

“Si quiero llamar a Macron, llamo a Macron. Si quiero llamar a Keir Starmer, llamo a Keir Starmer. Si quiero llamar a Trump, no me responde”, dice Williams riéndose. “Tal vez lo haga, no lo sé”.

“Tal vez esta película me haga cambiar de opinión”, añade Williams, de 50 años. “Y si no, haré otra cosa”.

Lo que tienen en común la conversación con Williams y “Better Man” es la franqueza con la que se habla de la experiencia de la fama. Más que una letanía de éxitos que encabezan las listas de éxitos, “Better Man” es una crónica del trauma inducido por la fama, con adicción a las drogas y crisis nerviosa incluidas.

Sin embargo, ahora Williams es un chico malo reformado: un hombre de familia con cuatro hijos y todo tipo de planes, como construir hoteles y comprar equipos deportivos.

“En este momento”, dice, “tengo el optimismo generalizado de un artista nuevo”.

AP: ¿Su identificación con los monos era anterior a “Better Man”?

WILLAMS: Bueno, déjame saber, en la biografía de tu vida, ¿qué animal te interpretaría?

AP. No lo sé. ¿Una ardilla?

WILLIAMS: Esta mañana le pregunté a mi amigo Joey McIntyre, de New Kids on the Block, y me dijo: "Un búho". Y estuve de acuerdo con él. Un búho le vendría bien. ¿Esto fue anterior? Supongo que sí, inconscientemente. Mi modus operandi ha sido el descaro. ¿Qué es más descarado que un mono descarado? He sido un mono descarado toda mi vida. No hay mono más descarado que el mono adicto al sexo y que esnifa cocaína que encontramos en la película.

AP: Nunca había visto a un mono consumir tanta cocaína.

WILLIAMS: Sí, hemos visto a un oso consumir mucha cocaína, pero nunca a un mono.

AP: ¿Crees que es más fácil para el público empatizar con un mono que contigo?

WILLIAMS: La mayoría de nosotros nos preocupamos más por los animales que por los humanos. Supongo que también hay una eliminación. Es una historia muy humana, pero si la estás viendo y alguien interpreta a Robbie Williams, te preguntas: ¿Se parece a él? ¿Actúa como él? ¿Habla como él?

AP: Como alguien que ha hablado abiertamente sobre las dificultades de la vida, no es nueva para ti la idea de que la gente no siente mucha simpatía por las estrellas pop ricas. Probablemente sufrías cosas muy humanas en una época en la que la gente no te veía como tal.

WILLIAMS: Creo que sienten simpatía cuando uno sale del otro lado y habla de algo del pasado. A todo el mundo le encantan las historias de redención. La redención es: yo era un tipo que experimentó esto, pero lo soporté y lo superé. Si se añade una palabra como "soportar", ya puedo oír a los británicos diciendo: "¡(improperio) tú! ¿Qué soportaste? Que te tiraran calzoncillos". Amigo, yo estaba enfermo mental. Todavía lo estoy, pero estoy en un buen lugar. No podía obtener alegría de nada porque estaba enfermo mental. Gané una carrera de velocidad con las dos piernas rotas.