Revelan supuesta relación entre Belinda y el 'Chapito'

Ciudad Juárez.- La periodista Anabel Hernández reveló la supuesta relación entre la cantante Belinda e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del “Chapo” Guzmán. Según Hernández, la famosa y el hijo del líder del cártel de Sinaloa habrían sostenido algunos encuentros.

Por medio de su podcast “Narcosistema”, la periodista reveló que Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic.”, socio y amigo de Iván Archivaldo Guzmán, fue quien le confesó la presunta relación que había tenido Iván con Belinda.

“Yo le pregunté directamente: ¿sabe, por ejemplo, si algunos de los “Chapitos” han estado involucrados con alguna artista? “Mini Lic.” dijo que sí… “Mini Lic.” me dijo: ‘o sea, no estuve ahí, pero lo que Iván me decía era que con Belinda, él presumía… No recuerdo el año, pero él lo presumía que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que, al final, terminó como amigos”, dijo la periodista.