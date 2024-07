Revelan detalles del documental del actor Octavio Ocaña

Han pasado casi tres años del asesinato del actor de la serie "Vecinos", Octavio Ocaña, y desde que se anunció la producción de un documental que abordará todos los aspectos del caso de su muerte, no se habían proporcionado más datos sobre su producción. Ahora su hermana, Bertha Ocaña, durante una entrevista por primera ocasión dio más detalles sobre esta obra.

"El documental pues ya es un hecho, se han hecho muchas reuniones y pláticas con las personas que están detrás de ello, por el momento no puedo compartir más información; sin embargo, si compartirte que el documental es “El caso Ocaña”, lo único de lo que se va a hablar es del caso de Octavio", contó la joven para el programa de Imagen "Sale el Sol".

De la misma manera, declaró que también descubrirán lo que han tenido que vivir como familia sobre el actuar de las autoridades que llevaron el caso.

“Posiblemente sean tres o cuatro capítulos, en donde se va a recapitular las entrevistas de todas las personas que en su momento participaron, las más importantes, los testimonios más fuertes y más relevantes del caso, y por supuesto también que en este caso la gente pueda ver la realidad que vivimos aquí, en este país”, manifestó.

Finalmente, la integrante de la familia Ocaña expuso que además de algunos de los actores que forman parte de "Vecinos", no descarta que Nerea González, exnovia de su hermano, también forme parte del documental.

“Vamos a participar todos, no es un hecho que pueda decirte si estará o no ella, pero sí te confirmo que no hay como tal un pleito con ella, ni mucho menos, yo estoy segura que si yo la busco, y le pido participar, seguramente ella lo haría, es únicamente dar un testimonio, dudo mucho que ella esté cerrada a hacerlo”.