Revela Maribel Guardia que encontró a Imelda Tuñón con dos hombres en su cuarto

Ciudad de México.– Maribel Guardia ayer ofreció una conferencia de prensa en donde dio más detalles sobre la disputa entre ella y su exnuera Imelda Garza Tuñón, luego de que la actriz tica acusó a la joven madre de no velar por el bienestar de su hijo José Julián.

Durante su encuentro con la prensa, la famosa aseguró que la gota de derramó el vaso y que motivó la denuncia en la fiscalía fue cuando descubrió a Tuñón con dos hombres en su recamara, pero lo que más le preocupó es que el niño de 7 años haya sido testigo de ese momento. Incluso aseguró que José Julián le comentó a su nana que su mamá era rara.

"Por ejemplo ahora en diciembre ella subió (a sus redes sociales) que andaba con él (José Julián) sola, pero no se fue con un novio y está bien, pero dormía en el mismo cuarto con el novio y el niño en la sala, él llegó a contárnoslo… entonces yo creo que cuando estás introduciendo a un hombre en tu vida, lo ideal es que tú duermas con el niño y ya buscarás la manera de estar con el hombre", comentó Maribel, durante la conferencia de prensa donde habló de esta situación con Imelda.

Guardia también agregó que Tuñón comenzó a recibir droga en la madrugada, lo que ha quedado grabado en las cámaras de seguridad, las cuales colocó después del primer incidente.

También comentó que es verdad lo de la presencia de un hombre en paños menores y que su esposo sacó de la casa, y puso como testigos a los chóferes que estaban afuera.

“¿Qué hace un hombre en calzones en la cama de mi hijo? Hay lugares para todo en la vida, si vas hacer una cosa así te vas a un lugar para estar a gusto, pero no a un lugar habitacional donde enfrente está la habitación de tu hijo, en la otra estoy yo y en la otra ella. Hay muchas cosas que me voy a guardar, que no voy a contar”, comentó Maribel Guardia.