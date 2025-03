Hallan muerta a Pamela Bach, actriz de 'Baywatch' y ex de David Hasselhoff

Ciudad Juárez.– Pamela Bach, actriz estadunidense que interpretó a Mari Jo Mason en "The Young and the Restless", así como actriz en la serie "Baywatch" o "Guardianes de la Bahía", y que estuvo casada con el actor David Hasselhoff, fue hallada muerta en su departamento, tenía 61 años.

Bach, también conocida como Pamela Bach-Hasselhoff, fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles el miércoles, según informaron varios medios de comunicación de Estados Unidos.

"Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff", dijo un representante de David Hasselhoff en un comunicado.

"Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos amablemente privacidad mientras lamentamos y atravesamos este momento desafiante", concluyó el comunicado.

Según TMZ , que informó por primera vez la muerte de Bach, el cuerpo de la actriz de Baywatch fue descubierto por familiares que no habían tenido noticias de ella y fueron a verla.