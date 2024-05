Reseña: Ryan Gosling y Emily Blunt divierten a espectadores en 'The Fall Guy'

Uno de los peores pecados del cine es cuando una comedia no logra igualar al menos el carisma natural de sus estrellas. No todos los actores son capaces de ser ingeniosos sin esfuerzo sin un guión bien elaborado y una dirección y edición excelentes. Pero Ryan Gosling y Emily Blunt parecen, al menos desde lejos, expertos en ese juego. Basta con mirar su encantadora gira de prensa de “The Fall Guy”. El suyo es el tipo de bromas divertidas que pueden resultar un poco preocupantes.

Es un gran alivio, entonces, que “The Fall Guy” esté a la altura. Aquí hay una deliciosa combinación de acción, comedia y romance que hará que el público se sienta como un conocedor de Hollywood durante unas horas (aunque quizás haya demasiadas bromas sobre la Comic-Con y el Hall H).

Basado libremente en la serie de televisión de Lee Majors de la década de 1980 sobre un especialista que ganó algo de dinero extra en la caza de recompensas, Gosling asume el papel de dicho especialista, Colt Seavers.

Colt es un especialista en acrobacias cotidiano y desde hace mucho tiempo es el favorito de una importante estrella de cine, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson). Tom es el tipo de estrella profundamente egoísta y cohibido que les dice a todos que hace sus propias acrobacias y se preocupa en voz alta porque la mandíbula de Colt sea distraídamente más suave que la suya. Creo que la palabra "patata" se utiliza como descriptor. Taylor-Johnson se divierte bastante interpretando todas sus excentricidades que esperas, y temes, que estén al menos algo inspiradas en historias de terror reales de estrellas que se portan mal.

La película proviene del director David Leitch, el especialista y coordinador de especialistas de Brad Pitt que ayudó a traer "John Wick" al mundo y dirigió "Atomic Blonde" y "Bullet Train". Es un tipo que no sólo tiene la visión y el conocimiento para traer lo mejor de las acrobacias a las películas y hacerlas resaltar, sino que también tiene un gran interés en ponerlas en el centro de atención. Olvídate del Oscar, ¿qué tal cualquier reconocimiento? Quizás “The Fall Guy” sea sólo un pequeño paso en el camino para hacer que el público sea más consciente de algunas de las personas detrás de escena que realmente hacen mejores películas y lo arriesgan todo para hacerlo.

Es revelador que la película comienza con Colt sufriendo una terrible lesión en un set. El truco que sale mal es uno que acaba de hacer y por el que no parece ni remotamente nervioso. La película pasa a su recuperación y retiro semi-recluido hasta que recibe una llamada de la productora de Tom, Gail (una Hannah Waddingham deliciosamente exagerada), rogándole a Colt que regrese para una nueva película. Lo necesitan, suplica, al igual que Jody (Blunt), su amor platónico desde hace mucho tiempo, quien está haciendo su debut como directora. Ella espera para informarle que Tom ha desaparecido y que él es quien tiene que encontrarlo. En la búsqueda, Colt se encuentra con matones duros, facilitadores, una actriz que empuña una espada y un cadáver en el hielo, todo lo cual conduce a algo grande y podrido. Y como un especialista desinteresado, lo hace todo fuera de la vista de Jody, haciendo todo lo posible para salvar su película sin darle algo adicional de qué preocuparse. Nada de esto es particularmente plausible, pero no es difícil embarcarse en el viaje, y mucho de eso se debe a Gosling.

Si bien no se le subestima del todo por su ritmo cómico, especialmente después de "Barbie", es divertido verlo abrazar y apoyarse en las tonterías, ya sea llorando y cantando "All Too Well" de Taylor Swift o citando líneas de películas para su amigo coordinador de especialistas (Winston Duke, siempre una buena incorporación) en medio de una pelea real.

Hay algo muy juvenil y dulce en el romance de Jody y Colt, con su mezcla de atracción, bromas, malentendidos y sentimientos heridos. Fue un golpe genial elegir a estos dos uno frente al otro y te deja con ganas de más escenas con los dos.

“The Fall Guy”, que Universal Picture se estrenará en cines el viernes, está clasificada como PG-13 por la Motion Picture Association of America por “acción y violencia, contenido de drogas y lenguaje fuerte”.

Duración: 126 minutos.

Tres estrellas de cuatro ⭐⭐⭐