Reseña: Justin Timberlake vuelve con el nostálgico 'Everything I Thought It Was'

En sus mejores temas, el primer álbum nuevo de Justin Timberlake en seis años, “Everything I Thought It Was”, es un regreso a la forma para el músico. En los momentos en que su inmediatamente reconocible falsete se convierte en una especie de funk futuro familiar, funciona. En otros, se siente como una nostalgia inoportuna.

Alguna vez celebrado como uno de los grandes intérpretes del siglo XXI por su inteligente R&B-pop, JT ha tenido una carrera notable: desde la creación de estrellas de Disney "The Mickey Mouse Club" hasta liderar una de las bandas de chicos más exitosas de todos los tiempos. NSYNC , para encontrar un camino hacia la individuación y embarcarse en una temporada estelar en solitario. Este último podría ser el más impresionante: desde “Justified” de 2002 hasta “FutureSex/LoveSounds” de 2006, y una carrera como actor (para que nadie olvide su actuación en “The Social Network”) hasta otro regreso triunfal a su lugar en la cima del trono de la música pop. con “La experiencia 20/20” de 2013 y “La experiencia 20/20 – 2 de 2”. Si tan solo hubiera durado.

La percepción pública de Timberlake flaqueó en los años siguientes. El álbum entre esa época y esta, “Man of the Woods” de 2018, se inclinó hacia la iconografía del “regreso a las raíces” (Timberlake es de Tennessee, después de todo) y los sonidos folk americanos, un desvío divisivo. Cuando, a principios de la década de 2020, el movimiento “Free Britney Spears” cobró impulso, Timberlake fue elegida como una villana en su historia, que solo se amplificó con el lanzamiento de sus memorias de 2023 “The Woman in Me”. Se dedican varios capítulos a su relación con Justin Timberlake, incluidos detalles profundamente personales sobre un embarazo, un aborto y una dolorosa ruptura.

Timberlake también fue criticado por su papel en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2004, en el que un mal funcionamiento del vestuario llevó a que el pecho de Janet Jackson quedara expuesto, poniendo fin a su carrera. No experimentó los mismos efectos y fue invitado a volver a actuar en 2018.

Ese es todo el contexto necesario para traer al más grande Justin Timberlake al año 2024. “Everything I Thought It Was” de 18 pistas no borra el período de “Man of the Woods” , pero es un entretenimiento divertido, aunque a menudo derivado. – recordatorio de Timberlake en el apogeo de sus poderes: desde el tema desgarrador y lento “Drown” coescrito y coproducido por Timberlake, Louis Bell, Cirkut, Kenyon Dixon y Amy Allen hasta otros momentos elevados. Como “No Angels”, con sus ritmos disco y su idiosincrásico falsete en “No hay ángeles aquí en la pista de baile” o en el gospel invertido “Sanctified”, que presenta al rapero Tobe Nwigwe e instrumentación de rock del tamaño de un estadio. El pop “Paradise” presenta todo NSYNC, si tan solo una reunión fuera permanente.

Luego está "Selfish", el primer sencillo lanzado del álbum, una balada de R&B que tiene un sorprendente parecido con "Jealous" de Nick Jonas (lo cual es extraño, porque "Jealous" roba los primeros trabajos de JT y gran parte de la carrera en solitario de Jonas . (al parecer, fue diseñado para reflejar la exitosa ruptura de Timberlake con su banda de chicos. Snake, Meet Tail.)

Cualquier rectificación con su yo pasado (y su percepción pública actual) se limita al tema inicial “Memphis”: “Rezo por la paz dentro de mí/Y no más arrepentimientos por ello”, canta. "Porque cuando miré mi alma en el Mississippi/la reflejó". El resto del álbum, al parecer, se centra en el amor y la fuerza de su relación con su esposa Jessica Biel.

En la prensa previa al lanzamiento de “Everything I Thought It Was”, Timberlake dijo que el álbum tardó cuatro años en realizarse y que escribió 100 canciones para él. El trabajo es algo evidente en temas como “Infinity Sex” y “F——- Up the Disco”, canciones estridentes y autorreferenciales que sirven como recordatorios del apogeo de JT. Carecen del impacto de sus discos anteriores, pero aun así son agradables.

La realidad es que, a pesar del encanto nostálgico que se encuentra en “Everything I Thought It Was”, el trabajo de Timberlake sin duda está coloreado por un regreso desgraciadamente oportuno al juego musical.