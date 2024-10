Justicia argentina investiga circunstancias alrededor de la muerte de Liam Payne

Buenos Aires.- La autopsia y las primeras investigaciones realizadas en torno a la muerte de Liam Payne, el excantante de la banda británica One Direction, revelaron que su caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires le provocó hemorragias y que habría estado a solas y sufriendo un “brote" por el consumo de sustancias aún no determinadas antes de caer al vacío.

Mientras la noticia de su muerte circulaba en todo el mundo, fanáticos y medios de comunicación acudieron en masa al Hotel Casa Sur en el elegante barrio de Palermo de la capital de Argentina, donde Payne fue encontrado muerto después de caer desde su habitación en el tercer piso, los cuatro excompañeros de One Direction de Payne emitieron un comunicado conjunto diciendo que estaban “completamente devastados”.

“Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre”, dice la carta, firmada por Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. “Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más que decir”.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 informó que los resultados de la autopsia al artista británico, de 31 años, determinaron que falleció la víspera por “politraumatismos” y “una hemorragia interna y externa”, por la caída que sufrió desde el balcón de la habitación del tercer piso del hotel del barrio capitalino de Palermo donde se alojaba, dijo un comunicado del Ministerio Público Fiscal.

“Se están investigando las circunstancias del caso como una ‘muerte dudosa’, aunque todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”, señaló el comunicado.

La autopsia fue practicada por tanatólogos del Cuerpo Médico Forense en la morgue judicial.

Los forenses informaron que las 25 lesiones descritas en la autopsia son compatibles con aquellas producidas por una caída de altura, también señalaron que las lesiones craneoencefálicas pudieron causar la muerte, mientras que las hemorragias internas y externas en cráneo, tórax, abdomen y miembros “contribuyeron con el mecanismo de muerte”.

Los forenses no constataron en las manos del artista lesiones del tipo defensivas y ni observaron lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas, indicó el comunicado.

En tanto, por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones se presume que “Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

Los médicos legistas aclararon que indicaron que han pedido estudios bioquímicos y toxicológicos en el cuerpo del artista, entre otros.

Un gerente del hotel había hecho una llamada al 911 por un “huésped que está sobrepasado de droga y alcohol … está rompiendo toda la habitación, necesitamos que manden a alguien, por favor”, dijo en la llamada obtenida por AP.

La voz del gerente se escucha más ansiosa a medida que continua y señala que la habitación tiene balcón. “Estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida”, dice, según el personal del hotel, Payne llevaba varios días alojado.

Payne había publicado en su cuenta de Snapchat que viajó a Argentina para asistir al concierto que su excompañero de banda Niall Horan ofreció en la Arena Movistar el 2 de octubre, compartió imágenes previas al concierto, bailando con su novia, la influencer estadounidense Kate Cassidy, y también coreando desde las gradas, desde entonces Payne había permanecido en Argentina.

Los servicios de emergencia y los efectivos policiales de la capital llegaron al hotel cuando Payne ya había caído desde el balcón de su habitación.

En tanto, personal de la Unidad Criminalística Móvil de la policía capitalina ha revisado la habitación donde se hospedaba el cantante hallando “sustancias que a simple vista -y a la espera de la confirmación de las pericias- se trataría de estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como también varios objetos y mobiliario destrozados”, dijo el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, personal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 tomó cinco declaraciones testimoniales a tres trabajadores del hotel y a dos mujeres que, en las horas previas, habían estado junto al músico en su habitación, pero que ya se habían retirado del establecimiento cuando ocurrió el hecho.

La fuerza de seguridad también realizó una inspección ocular en el lugar donde se encontró el cuerpo de Payne, en un patio en la planta baja del hotel. Allí había una botella de whisky, un encendedor y un celular, objetos que están siendo analizados.

El cantante era conocido por el ser el más sensato del quinteto que surgió de un concurso de talentos en televisión y se convirtió en un fenómeno del pop con un enorme ejército internacional de seguidoras conocidas como “Directioners”. En los últimos años Payne había reconocido su lucha contra el alcoholismo y en julio de 2023 publicó un video en su canal de YouTube donde decía que llevaba seis meses sobrio después de recibir tratamiento.

“Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente”, dijo su familia en un comunicado a través del representante de Payne. “Nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos respeto a nuestra privacidad y espacio en este momento tan terrible”.

Ronnie Wood de los Rolling Stones, quien actuó con One Direction en 2014, dijo que estaba “conmocionado y entristecido”. Los Backstreet Boys dijeron en una publicación en redes sociales que sus corazones están con las “Directioners de todo el mundo”.

One Direction se formó después de que cada uno de los cantantes se presentase por su cuenta en el reality británico de canto “The X Factor” en 2010, dos años después de su primer intento de entrar al concurso.

Luego de que compañeros se quedasen también fuera de la competencia como solistas, los jueces reunieron a Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson para formar una de las “boy bands” más exitosas de los últimos tiempos.

La banda se hizo conocida por su sonido pop y éxitos románticos como “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” y “Story of My Life”. Payne tuvo solos destacados en canciones como “Stole My Heart” y “Change Your Ticket”, además de coescribir varios de los temas de la banda.

Con su meteórico ascenso a la fama, Payne había dicho que le llevó algún tiempo adaptarse al ojo público.

“No creo que puedas lidiar con eso, es un poco loco para nosotros ver que la gente tiene ese tipo de estado de ánimo sobre nosotros y lo que hacemos”, dijo en una entrevista de 2013 con AP después de relatar una experiencia en la que un fanático estaba en shock al conocerlo.

One Direction anunció un “parón” indefinido en 2016 y Payne, como cada uno de sus antiguos compañeros de banda, siguió una carrera en solitario.

Mientras Styles se convirtió en una gran estrella solista, los demás tuvieron un éxito más modesto, el sencillo de Payne de 2017, “Strip That Down”, con Quavo, alcanzó el Top 10 de Billboard y permaneció en las listas durante varios meses. Lanzó un álbum “LP1” en 2019 y su más reciente sencillo, llamado “Teardrops”, llegó en marzo.

En 2020, para conmemorar el décimo aniversario de One Direction, Payne compartió una captura de pantalla de un mensaje de texto que le envió a su padre el día que se unió al grupo, que decía: “Estoy en una boyband”.

“Qué viaje… No tenía idea de lo que nos esperaba cuando le envié este mensaje de texto a mi padre hace años, en este momento exacto en que se formó la banda”, escribió.

Payne tuvo un hijo de 7 años, Bear Gray Payne, con su exnovia, la música Cheryl, conocida como Cheryl Cole cuando actuaba con Girls Aloud. Ella fue jueza de “X Factor” durante la temporada de One Direction, aunque su relación comenzó años después.

Payne estuvo comprometida anteriormente con Maya Henry, desde agosto de 2020 hasta principios de 2022. Henry lanzó una novela a principios de este año que, según ella, se basó en su relación.

Además de su hijo, le sobreviven sus padres, Geoff y Karen Payne, y dos hermanas mayores, Ruth y Nicola.