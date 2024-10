Revela Briggitte que sí se percató del enamoramiento de Adrián Marcelo

Briggitte Bozzo desató controversia en redes, tras romper el silencio sobre los señalamientos de usuarios de redes, acerca de que presuntamente Adrián Marcelo se enamoró de ella en La Casa de los Famosos México.

La venezolana habló acerca del comportamiento que tuvo el influencer regiomontano dentro del reality show. La joven actriz destacó que su convivencia con el youtuber fue muy poca y reveló haber recibido comentarios misóginos por parte de Marcelo.

Además, confirmó que sí se percató de que el polémico exconductor de televisión le llegó a coquetear en diversas ocasiones.

Bozzo comentó que dentro del reality show, el exlíder le hizo varios halagos y comentarios misóginos, los cuales no le parecieron, debido a que los consideró como una falta de respeto hacia su persona y a la esposa del conductor de 'Radar'.

"En un punto empecé a sentir muchos halagos de su parte, 'Briggitte, te ves bien. Te ves muy bien'. O cosas misóginas, me faltaba al respeto, ‘Con todo respeto, si me la ja..... por ti’, ‘Estás bien buena’. Luego empezó a ser más lindo y luego le pedía perdón a su esposa todo el tiempo. Ya refiriéndote a mí así, no lo estás haciendo”.

“Atracción no llegué a sentir nunca“.

También comentó que, aunque no le agradaba Adrián, optó por intentar llevarse bien con él, luego del fuerte confrontamiento que tuvo con Gala Montes.

Finalmente, confesó que escuchó varios comentarios de sus excompañeros del reality show, sobre que Marcelo estaba enamorado de ella y que era por eso que siempre la nominaban.

"Llegué a escuchar esos comentarios de que él sentía una cierta atracción por mí, por eso me quería eliminar”, añadió.