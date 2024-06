Reseña: June Squibb es encantadora como una abuela en una misión en 'Thelma'

Hay muchas malas comedias sobre personas mayores y supuestamente para ellas. Es especialmente deprimente porque los peores infractores, los que no sólo se sienten tacaños y vagos sino también explotadores, a menudo cuentan con nuestros mejores actores. Pueden adoptar el aire de una película de terror involuntaria, y no del tipo divertido.

“Thelma”, protagonizada por June Squibb , no es una de esas.

En su primer papel principal en una película, interpreta a una persona de 90 y tantos años a la que le estafan 10.000 dólares y emprende una misión para recuperarlos. Las historias de venganza no se describen a menudo (o nunca, en realidad) como dulces, pero esa es la magia de “Thelma”, el debut cinematográfico del escritor y director Josh Margolin que se estrena en los cines esta semana. Es encantador, realmente divertido y muy fácil de ver.

Quizás funcione tan bien en un nivel fundamental porque Margolin lo escribió pensando en su propia abuela (también llamada Thelma). Aunque hay algo intrínsecamente tonto y ridículo en la idea de una abuela en un viaje al estilo "Misión: Imposible", "Thelma" trasciende sus limitaciones en el papel y se convierte en algo totalmente inesperado. Algo así como su personaje principal. Esto no es sólo la idea de una persona mayor metida en un chiste de alto concepto. Es específico y al menos algo realista. El scooter que ella y el fallecido Richard Roundtree (como su amigo Ben) conducen puede ser más lento que el de Tom Cruise a pie, pero la energía es alta y contagiosa.

Squibb es absolutamente maravillosa en el centro de la película, con un ritmo cómico impecable y un dominio total de su personaje. Thelma vive sola a sus 93 años. Perdió a su marido unos años antes. Muchos de sus amigos ya se han ido. Pero todavía no se ve en una situación de vida asistida, ni siquiera usando un monitor de vida en caso de que se caiga. “Si me caigo, estoy quemada”, dice inexpresiva. "Por eso no me caigo".

Y se las está arreglando bastante bien. Su cariñoso nieto Daniel (Fred Hechinger de la primera temporada de “The White Lotus”), de veintitantos años, la visita a menudo para ayudar con la computadora y simplemente pasar el rato. Cuando él se va, ella llena sus días con todas sus tareas: clasificar pastillas, hacer ejercicios en bicicleta estática, mirar videos de YouTube, intentar comentar, intentar retroceder y revisar errores tipográficos y publicar accidentalmente fotos borrosas sin nada en sus historias de Instagram.

Eso es hasta que recibe una llamada telefónica de pánico de alguien que dice ser su nieto. Tuvo un accidente, dice, y ella necesita enviarle 10.000 dólares en efectivo para rescatarlo. Cuando la familia empieza a contestar el teléfono, el dinero ya está en el correo y la policía les dice que no se puede hacer nada. Su familia, incluida la madre de Daniel, Gail (Parker Posey) y su padre (Clark Gregg), básicamente se lavan las manos. Pero Thelma no tiene más que tiempo y quiere hacer algo al respecto.

La película de Margolin se hizo de forma independiente. Debutó a principios de este año en el Festival de Cine de Sundance y fue elegido para su estreno en cines. Pero hizo que su equipo lo hiciera parecer comercial y lo complementó con una divertida partitura inspirada en los años 60 de Nick Chuba.

Las cosas realmente cobran vida cuando Roundtree (estupendo, en su último papel) entra en escena como su reacio cómplice en su viaje desde el lado oeste de Los Ángeles hasta Van Nuys, en el Valle de San Fernando. Ella no conduce y necesita su scooter renovado del que él ha estado hablando, pero él no está dispuesto a dejar que ella lo haga sola.

Tienen una gran relación: una pareja inspirada. El trío Posey/Gregg/Hechinger tampoco está nada mal y solta bromas cómicas que los hacen instantáneamente creíbles como unidad familiar. Una secuencia destacada involucra uno de esos temidos giros a la izquierda en Los Ángeles dirigidos por Waze a través de una concurrida carretera de cuatro carriles.

Pero, en última instancia, este es el programa de Squibb y ella cumple, como siempre lo hace. Debería haber estado dirigiendo las películas todo el tiempo y finalmente haber hecho algo al respecto.

“Thelma”, un estreno de Magnolia Pictures en cines el viernes, está clasificado como PG-13 por la Motion Picture Association por su “lenguaje fuerte”. Duración: 97 minutos. Tres estrellas y media de cuatro.