Reportero de VLA causa burlas por su inglés en entrevista con Zendaya

Parte del elenco de la nueva película "Dune 2" estuvo el lunes en la Ciudad de México para dar algunos adelantos de lo que promete ser una de las películas más vistas del año, por lo que muchos reporteros del país tuvieron la oportunidad de hablar por un momento con los actores como Zendaya, pareja de Tom Holland, y una de las jóvenes promesas de Hollywood que ha tenido más impacto.

Sin embargo, lo que dijo Zendaya no fue lo que llamó la atención en los usuarios en redes sociales luego del breve encuentro con la prensa, sino el nivel de inglés de uno de los reporteros del matutino "Venga la Alegría". y es que, una vez que tuvo la oportunidad de preguntarla algo, se escucha que el reportero dice: "güere du yu liv espaiderman?"

Algo que la actriz no supo cómo interpretar, pero lo más seguro es que el comunicador quería decir: "Where doy you live SpiderMan?", en el sentido de saber en dónde vivía con el actor Tom Holland, quien interpreta al arácnido superhéroe y quien mantienen una relación con Zendaya desde hace algunos años.

Al ver que la joven de 27 años no entendió la pregunta que le hizo el reportero, una de sus colegas decidió ayudarlo y reformularla, por lo que le volvió a preguntar: “Where is Spiderman?” (¿dónde está Spiderman?), a lo que Zendaya amablemente le respondió que probablemente su novio se encontraba en su casa.

Luego de que se hiciera viral este acontecimiento, varios internautas comenzaron a criticar al reportero e incluso al programa matutino, pues mencionaron que “hubieran enviado a una persona capacitada para la entrevista.”