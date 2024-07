Recuerdan momento en que 'El Mayo' Zambada mandó saludar a Paco Stanley

Ciudad Juárez.– Este jueves 25 de julio se reportó la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa de acuerdo a una fuente del Departamento de Estado de la Unión Americana, en El Paso, Texas, población vecina de Ciudad Juárez.

A pesar que de manera oficial no se ha dado a conocer la información por parte de las autoridades en Estados Unidos, el nombre del capo pronto ha comenzado a hacerse viral en las redes sociales, por lo que comenzaron a recordar alguno de los momentos más emblemáticos del líder criminal, uno de ellos, cuando mandó saludar a Paco Stanley en pleno programa "Pacatelas".

Ese día Stanley leyó un mensaje del público durante su programa de televisión: era de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa y actual líder de la organización, desde la detención de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En las escenas, se puede ver a Paco, quien leyó en vivo una nota que decía:

"Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán, 'tamos aquí presentes su familia e hijos".

Sin embargo, se puede ver al presentador sonrojado al leer la última parte del mensaje:

"Ay, me quemé, ¿verdad? Es que al final vi lo que decía: 'Por favor, no lo lea en público' y lo vi hasta el final", dice nervioso dice mientras Mario Bezares ríe. "Ya quemé a todo mundo aquí y ¿quién es Mario?", refirió hacia el público.

"Que no se haya notado para nada; gracias, Mayo Zambada, gracias, muchas gracias a todos", agregó.

Hay que recordar que meses después de la muerte de Paco, investigaciones judiciales revelaron nexos del conductor con el crimen organizado, principalmente con narcotráficante Amado Carrillo Fuente "El señor de los cielos". Posteriormente se vinculó con los hermanos Amezcua, del Cártel del Colima, a quienes se les absolvió de su responsabilidad en el ataque; y finalmente con los Arellano Félix, a quienes se les atribuye la autoría intelectual del asesinato.

Se ha dado a conocer que Stanley pudo haber recibido financiamiento del crimen para su campaña a diputado local en la CDMX, así como para fundar su productora.