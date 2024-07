Recuerdan a Adrián Marcelo cuando dijo que 'LCDLF' era para gente sin trabajo

Ciudad Juárez.– Adrián Marcelo, junto a Gomita, ha sido uno de los últimos confirmados para integrar la segunda temporada de "La Casa de los Famosos", programa que inicia ya el próximo domingo 21 de julio. La noticia de su llegada no causó mucha sorpresa, ya que desde hace algunas semanas el polémico conductor había dado a entender que estaría ausente de su contenido por otros compromisos.

La llegada de Adrián al reality de televisa por supuesto que no estuvo exento de polémicas y críticas, sobre todo porque algunos usuarios lo tacharon de hipócrita cuando le recordaron el momento en que calificó a quienes participan en este tipo de programas para quienes no tienen trabajo.

"'La Casa de los Famosos' es para gente que no tiene trabajo, yo sí tengo mucho trabajo. 'La Isla' y todas esas mam... son para gente sin trabajo", afirmó el polémico conductor y youtuber.

Así lo declaro durante una charla con el comunicador de espectáculos Miguel Díaz para el podcast "Se lo dijo" a finales de 2023.

Por último, el conductor confesó que le encanta la polémica, "pero bendito Dios no necesito cerrar una avenida en Guadalajara para que hablen de mí o lo que sea que hagan muchas personas que al no poder ofrecer un producto, yo sí lo puedo ofrecer, me puse a imitar lo que hacen los buenos y ya".