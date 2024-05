Raúl Sandoval se hace la vasectomía y se la dedica a su esposa

Raúl Sandoval ya dio un rotundo no a seguir teniendo hijos, decisión que estuvo cerrada luego de que el actor y cantante reveló que se sometió a la vasectomía, un procedimiento en el que se ligan los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides de los testículos hacia la uretra.

Lo que más llamó la atención, y que incluso recibió gran apoyo en redes sociales, es que el famoso dedicó su cirugía a su esposa Fran Meric. El exacadémico aseguró que tomó esta decisión para que Fran no tenga que someterse a más métodos anticonceptivos invasivos.

"En este momento me estoy haciendo la vasectomía, le dedico este momento a mi familia y a mi mujer, muy rápido, muy simple, dolorcitos pequeños, pero es para que tú mi amor, ya no tengas que someterte a nada más en tu cuerpo, ni pastillas, ni nada invasivo. Esta vez me toca a mí”, compartió Sandoval en sus redes sociales.