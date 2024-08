¿Quién es la pareja de Karely Ruiz con la que espera a su hijo?

Karely Ruiz, la famosa creadora de contenido está siendo toda una celebridad en estos momentos, pues anunció que será mamá y está esperando a su primer bebé; sin embargo aun cuando no tiene el género definido en estos momentos, los fans se han preguntado algo muy importante de su embarazo.

Pues con todo y las felicitaciones que ha estado teniendo en sus redes sociales, la famosa creadora de contenido no ha mencionado quien es el papá, por lo que los fans han comenzado a teorizar sobre quién es el padre así como quién será el responsable del bebé que está por nacer.

¿Quién es el papá del bebé de Karely Ruiz?

Fue en sus redes sociales donde la famosa influencer decidió anunciar su embarazo con una increíble fotografía donde muestra su vientre de embarazo, por lo que Karely Ruiz demostró que a pesar de las críticas pudo conseguir uno de sus sueños más grandes al ser mamá.

Con un emotivo mensaje mencionó que ya está por cumplir su sueño, mencionando que su maternidad está totalmente deseada, pues es el día más importante de su vida, por lo que decidió anunciarlo de la mejor manera en sus redes sociales.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre", dijo Karely Ruiz.

Hace un par de semanas se dio a conocer un video donde presuntamente la famosa estaba en plena boda, es decir, ya se había casado. Aunque tiempo más tarde señalaron que se trataba de un video musical.

El dichas imágenes puede verse a un DJ, quien ahora se sabe es el padre de la niña, pues en los videos de la revelación de género es el mismo hombre que la acompaña mientras esperan a saber el sexo de su primer bebé.

Además se filtró la invitación de dicho evento y en la tarjeta viene el nombre de ambos: "Karely y Jhon", con quien supuestamente ya habría casado y ahora están en el proceso de que su primera hija llegue al mundo. El joven al parecer se dedica a la música y viaja constantemente.