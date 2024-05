Producción de Merlina deja fuera a Percy Hynes White

Mientras que la segunda temporada de “Merlina” está en producción en Irlanda, los creadores de la serie dejaron fuera al actor Percy Hynes White, quien interpretó durante la primera temporada a Xavier Thorpe, tras acusaciones de abuso sexual.

Esta decisión se tomó luego de que una usuaria anónima en X lo acusara de agresión sexual, desencadenando una ola de denuncias bajo el hashtag #CancelPercy.

Según informes del Daily Mail, una fuente cercana a la familia del actor confirmó su exclusión de la nueva entrega de “Merlina”, aunque hasta el momento la producción no ha emitido declaración oficial al respecto.

En medio de la controversia, Percy Hynes White se defendió a través de su cuenta de Instagram en junio del 2023, rechazando categóricamente las acusaciones en su contra.

“Los rumores son falsos. No puedo aceptar que me presenten como alguien intolerante o criminalmente negligente con la seguridad de las personas. Este es el tipo de afirmaciones infundadas y dañinas que pueden generar desconfianza hacia las víctimas. Es muy angustiante saber que esta desinformación ha molestado a la gente. Estoy realmente agradecido por todos los que me apoyaron y ayudaron a compartir los hechos. El acoso a mi familia, amigos y compañeros de trabajo debe terminar, por favor. Gracias por tomarse el tiempo de leer esto”, expresó.