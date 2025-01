¿Procederá legalmente? Esto dijo la esposa de Brincos Dieras tras ser agredida

Nuevo León.- Alejandra Villegas, esposa del comediante Brincos Dieras, rompió el silencio tras ser agredida en un show en vivo de la agrupación Binomio de Oro, en la Arena Monterrey.

A través de Facebook, Alejandra dio a conocer que su atacante le dijo que la confundió con otra persona que agredió a su hermana.

Tras ser golpeada, la víctima resultó con contracturas en el cuello y espalda.

"Estaba pensando proceder legalmente, pero pensándolo bien, no tiene caso desgastarme, no vale la pena y además la gente que me conoce sabe que estoy en contra de la violencia y siempre evito los problemas", escribió Alejandra Villegas en la publicación.

La esposa de Brincos Dieras recomendó a su agresora a que mida las consecuencias de sus actos, "ya que según ella está embarazada y no le importó en ese momento, y que Dios la bendifa"; agregó Villegas.

Fue el 26 de enero cuando el famoso payaso y cómico Brincos Dieras, se encontraba disfrutando de un concierto de Binomio de Oro, en compañía de su esposa Alejandra Villegas, cuando la mujer fue agredida por otra, algo que quedó captado en video.