Por esta razón William Levy no hablará de su separación de Elizabeth Gutiérrez

La periodista Ana María Alvarado dio a conocer la razón por la que William Levy no hablará de su separación de Elizabeth Gutiérrez.

Durante una emisión del programa Sale El Sol, la comunicadora informó la respuesta que recibió del actor cubano cuando solicitó una entrevista para obtener su perspectiva sobre el escándalo que rodea su vida personal.

"Hablé con él durante casi una hora, muy amablemente, pero me dijo que no concedería entrevistas a mí ni a nadie más. Explicó que no quería hablar mal de Elizabeth, ya que es la madre de sus hijos. Reconoció haber cometido errores a lo largo de los 20 años de relación, pero enfatizó que ambos habían cometido errores", dijo Ana María Alvarado.

El famoso señaló que muchas cosas no se han dicho públicamente y que solo se conoce una parte de la historia, especialmente después de las entrevistas de Elizabeth, que han revelado otros aspectos.

"Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada, y me aguantaré los ataques, lo que quieran decir de mí, pero mis hijos son primordiales, y sí me duele verlos mal", dijo William Levy, según lo compartido por la periodista.

Luego de anunciar su separación, han surgido alegaciones de infidelidades por parte del actor cubano, así como conflictos familiares y reportes policiales de altercados domésticos.