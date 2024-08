Policía que grabó con Luna Bella asegura que ya tiene ofertas de trabajo en TV

Ciudad Juárez.– Jorge Luis López, el policía que se hizo viral en las redes sociales después de que apareció en un video para adultos a lado de la influencer Luna Bella, aseguró que ya tienen varias ofertas de trabajo por parte de Televisa, esto después de que el hombre quedó suspendido de sus funciones por haber hecho actos sexuales dentro de un vagón del Metro de la Ciudad de México.

En una reciente entrevista con varios medios, López Villegas señaló que no fue retirado de su cargo luego del escándalo y que actualmente se encuentra de vacaciones, una vez que vuelva se retomará su caso dentro de la institución, sin embargo, señaló que planea solicitar un permiso sin goce de sueldo para incursionar en la televisión.

“Ahorita estoy de vacaciones… Nunca me suspendieron. Ahorita voy a presentarme el lunes, el lunes me notifican mi proceso porque es un proceso administrativo dentro de la institución y ya mi abogado lo está viendo [...] Si ya regreso voy a pedir un permiso por seis meses que te lo autoriza la secretaría, sin goce de sueldo y si me va bien de este lado, pues ya definitivamente me doy de baja de la policía”.

El policía admitió que el escándalo con Luna Bella le dio un giro inesperado a su vida, llevándolo a enfrentar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, si sus nuevos proyectos en el entretenimiento resultan exitosos, planea dejar definitivamente la policía y dedicarse de lleno a su nueva carrera.

Con los medios compartió detalles sobre sus próximos proyectos. Expresó su emoción por haber recibido invitaciones para participar en programas como "Las Estrellas Bailan en Hoy" y "La Casa de los Famosos México", además de una propuesta del reconocido productor Juan Osorio para un papel en la obra ‘Aventurera’.