Video: 'Put% el que lo lea'; diputado emite voto y deja mensaje

Ciudad de México.- Durante la sesión del pleno del Congreso de la Ciudad de México del pasado miércoles, se aprobó un acuerdo para restituir el uso de suelo de área verde a un predio de Montes Apalaches donde se buscaba construir unos edificios.

Pero en la votación sobre el tema, donde se colocó una urna transparente, apareció un voto que contenía una leyenda ofensiva que fue evidenciada por la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila.

Culpan a diputado de mensaje ofensivo

Martha Dávila mostró un papel con la leyenda “Put% el que lo lea” y culpó a un diputado de haberla escrito y colocado el papel dentro de la urna junto a los demás votos.

“Quisiera hacer un extrañamiento a todos los diputados y diputadas, porque fueron los únicos que pusieron votos en la urna, No se vale esto que hizo algún diputado y que debe de saber que lo hizo. Para que quede un antecedente que todos merecemos respeto y que esto no se vale. No se sabe quién fue, pero ustedes sí saben quién lo hizo”, expuso.