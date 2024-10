Pharrell descubre que Lego encaja con la historia de su vida en 'Piece by Piece'

Toronto.– Cuando Pharrell Williams y Morgan Neville decidieron embarcarse en una película sobre la vida de Williams animada con piezas de Lego, sabían que habría choques culturales. Pero hacer “Piece by Piece” (“Pieza por pieza”) los llevó a algunos lugares que ni Williams, Neville o Lego podían prever.

“Tuvimos conversaciones extensas sobre qué tan ancha sería la parte trasera de la parte inferior de un bikini en un video de ‘Rump Shaker’”, dice Neville, riéndose. “Tuvimos muchas discusiones sobre cosas de las que pensé que nunca hablaría como cineasta”.

“Piece by Piece” no venía con instrucciones fáciles de montar. Es en parte una película biográfica musical, en parte un documental, en parte una película familiar. Es, como muchas cosas en la vida de Williams como creador de éxitos, radiante de elevación, ritmos e idiosincrasia.

“A la sociedad le gusta ponernos en cajas”, dice Williams, hablando junto a Neville. “Hubo un momento en el que la visión de este tipo de mi vida y la forma en que la veía entrelazada fue increíblemente liberadora para mí. Si bien nunca me he visto en una caja, esto también ayuda a otras personas a hacerlo”.

“Piece by Piece”, que Focus Features estrena en Estados Unidos el viernes, comienza, como muchos documentales, con el director, Neville, sentado con un equipo de cámaras enfocado en su sujeto, Williams. Pero en este caso, Williams, y todo lo demás, incluido un Neville barbudo y con gafas, están hechos con Lego.

”¿Y si contáramos mi vida con Legos?”, pregunta Williams en la película. “Eso nunca sucederá”, responde Neville.

Lo que sigue es algo así como un documental tradicional con un colorido recuento de luchas y triunfos pasados, desde su crianza en Virginia Beach hasta sus éxitos musicales, contados a través de la voz en off de Williams y varios entrevistados. Se grabó con personas hablando a cámara, por Zoom o teléfono, y luego se animó en forma de Lego. Se puede ver a Busta Rhymes como un Lego, junto con muchos otros, incluidos Jay-Z, Snoop Dogg y Missy Elliott.

“La primera reunión que tuvimos fue con Lego porque si hubieran dicho que no, no habría película”, dice Neville, director de documentales como “20 Feet From Stardom” (“A 20 pasos de la fama”), “Won’t You Be My Neighbor” (“¿Quieres ser mi vecino?”) y “Steve!” (“¡Steve! (Martin): Un documental en 2 partes”). “A su favor, no solo dijeron que sí, sino que creo que entendieron el tipo de crecimiento al que los obligaría”.

Para Lego, una compañía danesa de juguetes, hacer “Piece by Piece” fue su mayor apuesta desde que entró en el cine con “The Lego Movie” de 2014. Neville se acercó a la jefa de entretenimiento global de la compañía, Jill Wilfert, con una propuesta para lo que sería la primera incursión de Lego en un documental que no se trata de sí mismo. Wilfert respondió de inmediato.

“La idea detrás de Lego es su creatividad infinita y posibilidades ilimitadas, y Pharrell realmente encarna eso”, dice.

Como prueba de concepto, Neville armó un video de 90 segundos de Williams reflexionando sobre su educación y la inspiración de artistas como Stevie Wonder. (Un vinilo de “Songs in the Key of Life” es otra de esas cosas que nunca esperaste ver como un Lego).

“Salí de ese dicho: ‘Esto va a funcionar totalmente’”, dice Neville. “Y todos a aquellos a quienes se lo mostramos lo consiguieron. Me dijeron: quiero ver esta película”.

Aun así, Neville y Williams sabían que el enfoque de Lego significaría trabajar dentro de los parámetros de una clasificación apta para toda la familia. Algunos aspectos de la vida de Williams, como ser joven y famoso mientras operaba en los escalones superiores del pop y el hip hop, no encajarían en una película que pudieran ver niños. Williams dice que la película “parafrasea” su vida.

“Definitivamente, había algunas áreas que no estaban dentro de mis expectativas de hacia dónde podríamos ir”, dice Wilfert. “Tuvimos un buen diálogo durante todo el proceso. Morgan y Pharrell, había respeto mutuo porque somos una marca de la que la gente tiene grandes expectativas y de la que espera ciertas cosas. Así que trabajamos con ellos en áreas que sentíamos que tenían sentido y que no tenían sentido”.

También impulsó a Lego de otras maneras. Williams está particularmente orgulloso de que la película haya llevado a Lego a expandir sus tonos de piel y texturas de cabello disponibles. El Lego de Williams, que llevó con orgullo al estreno de “Piece by Piece” en el Festival Internacional de Cine de Toronto, fue diseñado específicamente para que coincida con su propio tono de piel.

“Luchamos duro por su existencia y reconocimiento”, dice Williams. “Lego accedió y creo que la marca es mejor gracias a ello”.

Uno de los diseños más ingeniosos de la película es ilustrar temas que Williams crea él mismo o en colaboración, como “Drop It Like It’s Hot” de Snoop Dogg, “Hollaback Girl” de Gwen Stefani, “Hot in Herre” de Nelly o “Happy”. Cada uno se representa como un pequeño conjunto único y brillante de Legos juntos.

Otros aspectos menos felices de la vida de Williams no pasan el corte. No verás nada sobre la demanda de “Blurred Lines”, en la que los herederos de Marvin Gaye presentaron un caso por violaciones a los derechos de autor y ganaron. Tampoco hay nada en la película sobre las recientes disputas legales de Williams con su cofundador de Neptunes, Chad Hugo. A principios de este año, Hugo presentó una oposición de marca registrada sobre el nombre del dúo, alegando que Williams buscó “fraudulentamente” el control del mismo. Los representantes de Williams no han estado de acuerdo, diciendo que Williams “se acercó en múltiples ocasiones para compartir la propiedad”.

“Piece By Piece”, sin embargo, incluye una representación positiva de Hugo, particularmente en los primeros días de Williams en Virginia Beach, cuando los dos comenzaron a hacer música juntos.

“No hay nada agridulce. Estoy muy agradecido por mis experiencias. Chad es una parte integral del comienzo, la génesis de mi búsqueda en la música y estar allí”, dice Williams. “Lo conocí en segundo grado en la clase de banda, y los recuerdos que tenemos de hacer música juntos, no estaría sentado aquí si no fuera por nuestro encuentro”.

Williams, que es director creativo de las colecciones para caballeros de Louis Vuitton, es talentoso en lo que respecta a la gestión de la marca. Lanzó su álbum debut como solista, “In My Mind”, en 2006 y hace mucho tiempo se convirtió en el centro de atención. Pero, como él mismo reconoce, sigue siendo un productor de corazón. No todo en “Piece by Piece” fue fácil para él.

“Mucho de eso era vulnerable para mí”, dice Williams. “Salgo llorando dos veces en la historia. No me había planteado que pudiera hacer preguntas que desencadenaran emociones. Soy una persona muy producida. Me he producido a mí mismo mucho”.

Es un sentimiento con el que Neville, como documentalista proteico acostumbrado a adaptarse al estilo y la actitud de sus sujetos, puede identificarse.

“Pharrell, como productor, a menudo muestra un espejo a los artistas para que se vean a sí mismos. Mi trabajo es sostenerle un espejo para que se vea a sí mismo”, dice Neville. “Siento que, de una manera extraña, tenemos el mismo trabajo”.

Cuando Neville entrevistó a otros músicos para la película, les dijo que saldrían en versión animada. Pero no dijo cómo. Sólo después se enteraron de que serían minifiguras de Lego.

“Todos estaban tan conmocionados y tan eufóricos”, dice Williams. “Siento que liberó al niño interior en todos ellos. Algunos de ellos ven la vida de esa manera. Otros, incluso los tipos duros, decían: ‘Oh, hombre, esto es genial’”.

Capturar la vida de Williams de una manera lúdica, incluso infantil, seguramente ayudará a algunos espectadores más jóvenes a conectarse con su historia. Convertirse en un multifacético creador de fama mundial puede parecer fuera del alcance de la mayoría, pero “Piece by Piece” hace que parezca algo que se puede armar como un Lego.

“Hay una universalidad que Lego saca a relucir”, dice Neville. “Siento que toda esta película es un experimento en la tensión entre la especificidad de la vida real y el documental y la imaginación y la universalidad de la imaginación”.