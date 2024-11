Pedro Páramo: La obra maestra de Rulfo, ahora en streaming

"Vine a Comala porque me dijeron que acá

vivía mi padre, un tal Pedro Páramo"

Fragmento

Ciudad Juárez.– “Casi 70 años después de su publicación, el impacto de la novela sigue resonando, marcándola como una de las piezas más significativas de la literatura mexicana. Dirigir esta adaptación cinematográfica ha sido un reto apasionante y un viaje profundamente personal que me ha llevado a explorar mis propias conexiones con los fantasmas de generaciones anteriores de mi familia, al igual que hizo Juan Preciado cuando llegó a Comala en busca de su padre, un hombre llamado Pedro Páramo”, son las palabras del cineasta mexicano Rodrigo Prieto compartidas en la presentación del filme en Netflix.

Desde el 6 de noviembre, una de las películas más esperadas de este año, una que es el debut en dirección de uno de los cinematógrafos más destacados del séptimo arte será del deleite de los fans de Rulfo y de Prieto.

El cineasta también cumple el 23 de noviembre 59 años. Y su trayectoria no requiere de premios, ya que su trabajo habla por él en una larga lista de películas como: “Amores Perros” (2000), “21 Grams” (2003), “Brokeback Mountain” (2005), “Babel” (2006), “Los Abrazos Rotos” (2009), “Argo” (2012), “The Irishman” (2019), “Killers of the Flower Moon” (2023) y “Barbie” (2023), por mencionar parte de su gran labor como director de Fotografía y Cámara. Prieto se encontraba en Oklahoma filmando “Los Asesinos de la Luna” con el director Martin Scorsese y ya tenía en puerta “Barbie” cuando no titubeó en aceptar el proyecto de “Pedro Páramo”.

Hay tres adaptaciones de cine previas de esta novela (1967, 1977, 1981), pero ninguna tuvo éxito. Incluso hay quienes consideran que es una obra no apta para adaptación al cine, o bien, que otra versión más es innecesaria, como lo dijo el director alemán Werner Herzog. Pese a esto, Comala surge con un nuevo concepto visual que vino a adaptarse al estado de San Luis Potosí y no a Jalisco.

La representación estructural y visual de la novela fue el mayor reto para el cineasta. Sin embargo, la mancuerna con el destacado guionista Mateo Gil, quien se encargó de “Tesis”, “Abre los Ojos” y “Mar Adentro”, entre otras, fue el factor más importante en esta producción. El español y el mexicano reunieron sus interpretaciones rulfianas para recrear un filme que permitiera florecer la novela que Juan Rulfo publicó en 1955.

Sobre la obra de Rulfo

“Pedro Páramo” narra la historia de un cacique de quien dependen la vida y la muerte de todo un pueblo: Comala. Su hijo, Juan Preciado, emprende una viaje en su búsqueda, tras la muerte de su madre. El pueblo desolado es como una travesía entre susurros y fantasmas que le permiten seguir a los personajes hilados a su propia historia.

Jorge Luis Borges dijo que el texto de Rulfo es “una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica, y aún de la literatura misma”. Y no fue el único grande en clamar esta admiración por esta novela.

“El año es 1961. El lugar es la Ciudad de México. El escritor de origen colombiano Álvaro Mutis sube agitado los siete pisos de un edificio de departamentos en la colonia Anzures. Está por encontrarse con un amigo escritor quien tiene poco de haber llegado a México. Su amigo, un joven de 32 años, ha publicado algunos libros pero ahora sufre un caso agudo del llamado “bloqueo de escritor”. Mutis le lleva a su colega un paquete de libros, al llegar separa del montón el más breve de ellos y le dice con entusiasmo: “Lea esa vaina, para que aprenda”.

El joven comienza la lectura, no puede detenerse y devora el pequeño libro de no más de 130 páginas esa misma noche. Dos veces. Su obsesión es tal que se aprende pasajes completos del texto. La inspiración finalmente había llegado.

Aquel escritor se llamaba Gabriel García Márquez. Y aquel pequeño libro que lo inspiró para años después empezar a escribir su obra magna (Cien Años de Soledad), era “Pedro Páramo”, del escritor mexicano Juan Rulfo”. (Fragmento de la presentación oficial de Netflix).

Para el diseño visual de Comala, el ganador del Oscar Eugenio Caballero (“Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades”, “Roma”, “El Laberinto del Fauno”) y Carlos Y. Jaques (“Temporada de Huracanes”, “Los Adioses”), quien terminaría asumiendo la ejecución del largometraje, toman las riendas en mancuerna.

Mientras para el casting, los rostros de los fantasmas de Comala son: como Pedro Páramo, el mexicano Manuel García-Rulfo, protagonista de la serie “The Lincoln Lawyer”, aunque su apellido y parentesco no tuvieron nada que ver, aseguró el director. Tenoch Huerta encarna a Juan Preciado. Dolores Heredia (“Santitos”) es Eduviges, la mujer que da hospedaje a Preciado. Noé Hernández interpreta a Abundio, el arriero que, cual Virgilio en “La Divina Comedia”, guía a Juan Preciado para llegar a Comala. Además se suman Ilse Salas, Héctor Kotsifakis y Mayra Batalla.

Comala retrata a un México en su pasado, presente y probable futuro, asegura Prieto, quien acierta otro gran paso en su carrera.

‘Pedro Páramo’

Director: Rodrigo Prieto

Compañías productoras: Redrum, Woo Films

Productores: Stacy Perskie y Rafael Ley

Productores ejecutivos: Rodrigo Prieto, Manuel García-Rulfo, Tenoch Huerta Mejía, Gildardo Martínez

Guion: Mateo Gil, basado en la novela de Juan Rulfo, “Pedro Páramo”.

Cinematógrafos: Rodrigo Prieto ASC, AMC, Nico Aguilar

Editora: Soledad Salfate

Diseño de producción: Carlos Y. Jacques, Eugenio Caballero

Diseño de vestuario: Ana Terrazas

Música original: Gustavo Santaolalla

Diseño de sonido: Severin Favriau

Elenco: Manuel García Rulfo, Tenoch Huerta, Dolores Heredia, Ilse Salas, Héctor Kotsifakis, Mayra Batalla

Duración: 123 minutos

