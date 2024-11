'Le provoca temblorinas'; diagnostican a Bisogno con nueva bacteria

Ciudad Juárez.– Daniel Bisogno una vez más está pasando por dificultades de salud que han retrasado su regreso al programa "Ventaneando", es esta ocasión por una nueva bacteria detectada en su cuerpo debido a que "El Muñe" no cuenta casi con defensas para combatir otras enfermedades oportunistas.

Fue su hermano Álex quien confirmó el nuevo diagnóstico del famoso:

"Después de un trasplante de hígado, todo es con pincitas. Las cosas por las que ha regresado al hospital han sido situaciones que ya se esperaban”, explicó. Debido a la reducción de anticuerpos para evitar el rechazo del órgano, el conductor enfrenta un alto riesgo de infecciones.

Álex detalló que, cuando Daniel se dirigía a las instalaciones de TV Azteca, comenzó a experimentar fiebre, temblores y escalofríos. Ante estos síntomas, Pati Chapoy, su compañera y amiga, insistió en que el conductor fuera trasladado al hospital para evitar cualquier complicación.

Respecto al diagnóstico específico, Álex mencionó que Daniel había contraído una bacteria que estaba creciendo en su organismo, posiblemente en el estómago. Al no contar con anticuerpos suficientes, esta bacteria pasó a la sangre y le causó los intensos síntomas. No obstante, el hermano del conductor dijo desconocer si se trata de la misma bacteria que lo afectó después de someterse al trasplante de hígado.

“La doctora me explicó que todos tenemos bacterias buenas y malas en el organismo; las buenas no te dañan, pero al no tener anticuerpos, las malas pueden crecer, reproducirse y generar problemas”, explicó Álex, quien también señaló que Daniel podría volver al hospital en cualquier momento para seguir con estudios y evaluaciones.