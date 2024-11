Asegura Adrián Marcelo que no tiene contacto con la familia Bezares

Nuevo León.- El comediante mexicano Adrián Marcelo aseguró que no tiene contacto con la familia Bezares luego de que se complicó su amistad con Mario durante "La Casa de los Famosos México".

El polémico influencer fue entrevistado por la licenciada María Julia Lafuente en Telediario Mediodía, donde aseguró que no piensa volver a tener algún contacto con Mario Bezares y su familia.

Adrián Marcelo comentó que no le dio gusto que "Mayito" haya ganado el reality show.

"Me dolió que en un inició lo defendí, le pegaron muy feo en esa casa, y yo me aventé casi 20 minutos diciéndole a todos mis compañeros que él merecía una segunda oportunidad... me sentí lastimado, no solo por él, por su familia que tuvo el desdén de incluso meterse esta empresa (Multimedios), con este canal, que cuando Televisa le cerró las puertas, Multimedios le dio programa... morder la mano de quien te puso pan en la mesa, pues no me parece, habla mucho de la personalidad", expresó el comediante.