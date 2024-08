Paty Navidad explota en vivo contra Anabel Hernández por ligarla al crimen

Ciudad Juárez.– Anabel Hernández se ha llevado el descontecto de muchas mujeres del medio del espectáculo después de que en sus libros ha señalado a muchas de tener nexos con el narcotráfico u otras redes del crimen organizado, una de ellas fue Paty Navidad, quien no se quiso quedar callada y armó una pelea en contra de la autora en pleno programa en vivo.

Y es que Navidad exigió las pruebas que demuestren su supuesto vínculo, así como los artículos que habría recibido de su parte, esto luego de que la periodista publicó esta información con base en testimonios de personas allegadas al capo Arturo Beltrán Leyva en su libro "Las señoras del narco: amar en el infierno".

“Me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas. Hay una la cual yo acepté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor; deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quien soy, pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas”, comentó.

Navidad aseguró que asistió a una fiesta del capo sin saber que el narcotraficante era el festejado y, cuando terminó de interpretar algunos temas, recibió su pago y se fue del lugar.

No obstante, negó haber recibido alguna otra cosa por parte del capo.

“Creo que tu libro está basado muchas de las cosas en cosas que te dicen, es un libro que está escrito de manera tramposa para mí, de que me contaron, se dice y se rumora. No hay como me compruebes que esas dos historias son reales”.