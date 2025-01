Patti Smith se disculpa por cancelar concierto tras desmayarse en escenario

Foto: Associated Press

Sao Paulo.- La cantante y poeta veterana Patti Smith tranquilizó a sus fans asegurando que está “bien” después de desmayarse durante una presentación en Brasil y luego regresar para disculparse con el público por terminar su espectáculo repentinamente.

En un video publicado en redes sociales, la artista de 78 años se veía tendida en el escenario del recinto en Sao Paulo la noche del miércoles.

“Estoy bien. Sepan que estoy bien”, dijo a The Associated Press el jueves por la mañana cuando fue contactada por teléfono. “Todo esto ha sido exagerado enormemente”.

Añadió que un comunicado que publicó en su Instagram, en la que dijo haber experimentado vértigo post migraña, “habla por sí misma”.

“Fui examinada por un excelente médico y estaba absolutamente bien. Por favor, no acepten ninguna otra versión. Con todos los conflictos en el mundo, este incidente explicable no merece tanta atención”, publicó Smith.

El Teatro Cultura Artística no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si Smith actuaría el jueves por la noche.

Smith ha estado en Sao Paulo para una presentación de dos días del proyecto “Correspondences” con el grupo Soundwalk Collective, con sede en Berlín. Durante la actuación, recitó algunos de sus textos junto a músicos.

Soundwalk Collective dijo que Smith había sufrido de una migraña intensa durante los últimos días, pero “a pesar de esto, quería estar allí para todos nosotros y ustedes y actuar”. El grupo publicó una declaración, firmada por ellos y Smith, en sus historias de Instagram.

Smith se desplomó unos 30 minutos después de comenzar el evento mientras leía un texto sobre el cambio climático, según medios locales. Cayó en el escenario y permaneció allí durante unos minutos antes de recibir asistencia.

“Claramente se sintió mareada. Comenzó a retroceder y cayó de una manera —creo que intentó apoyarse en el micrófono o el atril. Y todo cayó sobre ella. Fue una escena extraña”, dijo Micheline Alves, una periodista que estaba sentada en una de las primeras filas, en una entrevista telefónica.

Alves dijo que un médico, que estaba en el público, subió al escenario para revisar a Smith. “Después de unos minutos, vimos que no estaba inconsciente. Se levantó por sí misma”, agregó Alves.

Luego fue colocada en una silla de ruedas y llevada detrás del escenario. Más tarde regresó en una silla de ruedas y se disculpó, mostró un video en medios locales.

“Desafortunadamente, me enfermé y el médico dijo que no puedo terminar. Así que tendremos que resolver algo. Y me siento muy mal”, dijo Smith.

El público respondió en inglés: ”¡Te amamos!” La artista entonces cantó “Wing” y “Because the Night” a capella.

“Fue muy hermoso porque ella estaba muy triste, muy vulnerable por no poder hacer el espectáculo”, dijo Alves.