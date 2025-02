No puedo caminar bien; Luisito confiesa estar preocupado y revela lo que padece

Ciudad Juárez.– El youtuber mexicano Luisito Comunica habló a través de sus redes sociales sobre la situación de salud que ha estado padeciendo y que lo mandó al hospital. Y es que por primera vez el influencer confesó estar preocupado por su bienestar y que lo ha tenido con la imposibilidad de poder caminar con normalidad.

Al inicio del video, el influencer explicó la razón por la cual tuvo que entrar al quirófano, en donde le extrajeron unas "bolas nada deseables de su espalda", las cuales le impedían caminar bien e incluso ponerse de pie, incluso aseguró que cuando comenzó el dolor después de que llegó de un viaje a Japón, tuvo que arrastrarse a la cama debido al dolor.

"Lo que pasó es que me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien, y bueno, hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien, camino como un tiranosaurio Rex, no puedo poner la espalda derecha, de verdad, caminar me duele", explicó.

Luisito explicó que a pesar de la operación, todavía no puede caminar bien y le cuesta poder mantener la espalda derecha.

Tras realizarse unos estudios médicos, el influencer confirmó que lleva años desarrollando unas hernias en los discos de su columna, un malestar común en la mayoría de los humanos, sin embargo, que suele desarrollarse a personas mayores de 50 años.

"Las razones por las cuales esto puede pasar es una, que es la más común, obesidad, que pesas más de lo que tus huesos pueden soportar, cosa que no aplica a mí. Tener tabaquismo crónico, es decir, que fumes de verdad, pero un chin**, un chin**, que la nicotina ya te ha dañado la estructura ósea, cosa que, pues, la verdad tampoco aplica a mí... El chiste es que la única que aplica a mí, a la perfección, es que tengo la columna demasiado derecha. Entonces, básicamente, me comentó: 'Luisillo, tú estás condenado a tener esto desde que naciste'", detalló.