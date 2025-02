Recordando a Roberta Flack: 8 éxitos atemporales para homenajearla

Nueva York.- En una era en la que la música popular es fluida, es fácil olvidar que el mundo de la escucha no siempre fue tan abierto. A menos, por supuesto, que se examine de cerca la carrera de Roberta Flack.

Flack, cuyo estilo vocal y musical íntimo la convirtió en una de las mejores artistas discográficas de la década de 1970 y en una intérprete influyente mucho después, murió este lunes. Deja atrás un rico repertorio de música que evita la categorización. Su debut, "First Take", entretejió soul, jazz, flamenco, gospel y folk en un paquete revelador, profético en su forma y mesurado en su enfoque.

Probablemente Flack será recordada por sus clásicos, entre ellos “The First Time I Ever Saw Your Face” y “Killing Me Softly with His Song”. Como debe ser, pero su talento va mucho más allá de los títulos conocidos.

Continúe leyendo y luego escuche todas las pistas en nuestra lista de reproducción de Spotify, aquí.

1969: “Hey, That’s No Way to Say Goodbye”

Elegir una canción destacada de “First Take” es una tarea inútil, pero los oyentes deberían dedicar un tiempo a la versión que Flack hizo del clásico de Leonard Cohen “Hey, That's No Way to Say Goodbye”, un sólido ejemplo de una reinvención que eclipsa al original. Su voz transforma el lamento de Cohen. Es casi imposible creer que esta canción, y mucho menos el disco entero, se haya grabado en un período de tan solo 10 horas en Atlantic Studios en Nueva York en febrero de 1969. Pero así fue.

1969: “Angelitos Negros”

También de “First Take” se encuentra “Angelitos Negros”, interpretada íntegramente en español por Flack. Es una canción basada en un poema del escritor venezolano Andrés Eloy Blanco titulado “Píntame Angelitos Negros”, cuyo título está tomado de la película mexicana de 1948 del mismo nombre.

La película aborda las relaciones interraciales cuando una pareja blanca da a luz a un niño de piel oscura. Más allá de la imponente interpretación vocal de Flack (interpretada por una robusta sección de cuerdas y guitarras de cuerdas de nailon), la canción sirve como himno contra la discriminación racial y un ejemplo sorprendente del enfoque transfronterizo del cantante a la hora de crear música.

1972: “The First Time Ever I Saw Your Face”

Como lo sugiere la tradición bien documentada, la historia de éxito de Roberta Flack comienza cuando su versión de ensueño de “The First Time Ever I Saw Your Face”, escrita por el artista folk inglés Ewan MacColl para su esposa Peggy Seeger, se usó en una escena de amor entre Clint Eastwood y Donna Mills en su película de 1971 “Play Misty for Me”.

En 1972, la canción alcanzó rápidamente el primer puesto de la lista de éxitos de Billboard y recibió un Grammy como grabación del año. Pero su relación con la canción y su singular capacidad para llevarla a tan altas cotas fue casi una casualidad. Antes de grabarla, estaba muy familiarizada con ella, pues la había enseñado mientras trabajaba en un club Glee durante sus años como educadora.

1973: “Killing Me Softly with His Song”

Es el éxito más conocido de Flack y una de las grandes canciones de amor del siglo XX. Flack escuchó por primera vez "Killing Me Softly with His Song" de Lori Lieberman mientras estaba en un avión y se enamoró de inmediato de ella. Durante una gira con Quincy Jones, hizo una versión de la canción y el público también se enamoró de ella, como lo haría durante décadas.

Su voz es sobrenatural en sus grabaciones, marcando un tipo de neo-soul R&B que dominaría en los años venideros, y fue reconocida por ello. Flack se convirtió en la primera artista en ganar premios Grammy consecutivos a mejor disco con este tema.

La canción volvería a ganar en los años 90, cuando el trío de hip-hop Fugees ofrecería su magistral versión de la versión de Flack y presentaría a gran parte del mundo el don de la cantante Lauryn Hill.

1975: “Feel Like Makin' Lover”

“Feel Like Makin' Love”, un clásico tanto para los músicos de R&B como de jazz (sin duda debido a la grandeza de la versión de Flack), es su tercer número uno en su carrera. Es una seducción meditativa, Flack encarna cada viñeta lírica en su interpretación. “Paseando por el parque / Observando cómo el invierno se convierte en primavera”, abre la canción, “Caminando en la oscuridad / Observando a los amantes hacer lo suyo”.

1978: “The Closer I Get to You”

Una emotiva colaboración con su íntimo amigo Donny Hathaway, “The Closer I Get to You”, es un romance reflexivo en el que ambos cantantes, de voz potente y corazón generoso, se animan mutuamente. Pero a pesar de su esplendor, el legado de la canción se ve empañado por la tragedia: en 1979, Flack y Hathaway comenzaron a trabajar en un álbum de duetos cuando él sufrió una crisis nerviosa durante la grabación y se cayó de la habitación de su hotel en Manhattan.

1983: “Tonight, I Celebrate My Love”

Los años 80 trajeron a Flack un desvío hacia el rock suave, otra experimentación para el innovador intérprete. “Tonight, I Celebrate My Love”, un dueto con el baladista de R&B Peabo Bryson , se encuentra en la intersección de varios géneros y, al mismo tiempo, es atemporal: una hazaña para una canción anclada en una producción brillante y sintetizada.

1991: “Set the Night to Music”

En los últimos años de su carrera, Flack siguió estando al día. Un gran ejemplo es “Set the Night to Music”, una brillante canción pop con el cantante inglés Maxi Priest. Fue lanzada en su álbum de 1991 del mismo nombre, que también incluye una versión contemporánea del éxito de R&B de los años 70 del grupo de soul de Filadelfia The Stylistics , “You Make Me Feel Brand New”.