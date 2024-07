Participante de La Academia revela que fue ‘delincuente’; las redes estallan

Ciudad de México.- El fin de semana pasado comenzó una nueva generación de La Academia, el reality de TV Azteca en el que se forman nuevos talentos musicales.

A pesar de tener una temática tranquila, el programa no ha estado alejado de las polémicas. La más reciente con un participante que reveló haber sido “delincuente” en su pasado, lo que le ha valido múltiples críticas a la producción.

Brandon Valenzuela, originario de Guasave, Sinaloa, confesó en la sesión de terapia que antes de ingresar al reality incurrió en actividades no bien vistas.

“Sí miraba muchas cosas que no quería ver, hice cosas que no quería hacer. Probé cosas que no quería probar, me sentía como un delincuente cuando yo solamente me fui para cumplir mi sueño de ser cantante”, dijo el joven.

Aunque nunca se sintió cómodo con estas actividades: “Siempre estando allá decía que yo no soy malo, que yo soy una buena persona que solo quiere cumplir su sueño y sacar adelante a su familia. Pero también empecé a sentir mucho poder, sentir que se me hacían más fácil las cosas, pero con miedo”.

Además, vivir esta situación lo llevó a tener miedo de salir a la calle, así como a sufrir agresiones físicas.

“No me sentía a gusto, no podía salir bien a comer o salir pasear, no tenía tiempo tampoco, tenía que estar con miedo de si alguien me iba a hacer algo”, contó.

Después de las fuertes declaraciones, los seguidores de La Academia se lanzaron contra la producción, pues consideraron que no era apropiado mostrar la situación difícil que enfrentó Brandon.

Algunos de los comentarios que se lanzaron al respecto

“Tengo entendido que lo que se dice en terapia es confidencial, y debe ser secreto profesional, que falta de respeto de la cadena y de profesionalismo de la ‘terapeuta’”.

“Espero que no estén "obligando" al chico a decir estas cosas por rating”.