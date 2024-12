'Parece hijo de Pinal'; tunden a reportero por llorar la muerte de la actriz

Ciudad Juárez.- La muerte de la actriz mexicana Silvia Pinal sin duda deja un vacío en el mundo del espectáculo por su trayectoria en la pantalla chica y en el cine nacional, un vacío que también afecta a sus familiares cercanos por su partida.

Aunque parece que esa tristeza por la muerte de la actriz no solo afectó demasiado a los familiares de Pinal, sino también a un reportero del programa "Chisme no Like", quien se llevó las críticas en redes sociales por su maneta "exagerada" de reaccionar a la partida de la famosa.

Y es que el programa compartió el momento en que el reportero se acercó a los familiares de Silvia Pinal, como a su hija Alejandra Guzmán, para preguntarles sobre la difícil situación que estaban pasando, pero su exagerada manera de reaccionar para empatizar con la familia de Silvia causó revuelo.

"Estamos destrozados, desgarrados en el corazón", comentó en una entrevista con Lety Calderón. Más tarde, con Alejandra Guzmán, el reportero aseguró: "Estamos contigo en tu dolor, estamos muy tristes, estamos devastados de verdad, nosotros también queríamos mucho a tu mami", se Escucha decir al reportero entre llantos, lo que causó burlas.

De inmediato la manera de reaccionar fue calificada de una exageración y de sobreactuado, además de ser impertinente por llegar de esa manera ante los hijos de Pinal en un momento doloroso.